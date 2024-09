Il cuore di Tananai è stato rapito dalla fidanzata Sara Marino, una giovane ragazza di Milano che si è laureata in architettura al Politecnico di Milano. Dopo la laurea, conseguita nel 2019, Sara Marino ha cominciato a muovere i primi passi nel suo settore ed oggi sui social si descrive come un architetto junior. La sua fama è sicuramente cresciuta grazie al successo riscosso dal fidanzato Tananai al Festival di Sanremo. Prima la partecipazione con “Sesso occasionale” e poi la consacrazione con “Tango”, una delle ballad più belle degli ultimi 20 anni. Un successo che non ha fatto montare la testa al cantautore milanese, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, né tantomeno ha messo in crisi la loro relazione. Anzi proprio Tananai in quelle rarissime occasioni che parla della fidanzata la riempie di complimenti come quando sui social le ha scritto “Quanto sei bella”.

Sara Marino, fidanzata Tananai/ Lui: "Stiamo insieme da 3 anni è un architetto. Sono innamorato"

Gelosi e discreti per quanto concerne la propria vita privata, Sara Marino e Tananai pubblicano poche foto insieme a conferma del loro carattere schivo e riservato, anche se nel 2023 anno hanno presenziato insieme ad un evento di moda in occasione della sfilata di Diesel. Una sorta di presentazione ufficiale da parte del cantante!

Come è nato l’amore tra Sara Marino e Tananai? Il primo incontro

Sara Marino, la fidanzata di Tananai, fa parte della vita del cantautore di Tango da quasi 4 anni. Un amore vissuto in religioso silenzio, ma che è cresciuto giorno dopo giorno. A pensare che tutto è iniziato da una semplice serata che ha permesso ad entrambi di poter scambiare quattro chiacchiere ed iniziare così una conoscenza. Proprio Tananai a Radio Deejay si è sbottonato rivelando il primo incontro con la fidanzata: “ho una fidanzata: Sara Marino l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. Sono innamorato”.

Ma non finisce qui, visto che in pochi sanno che Tananai ha voluto la fidanzata Sara Marino anche nel videoclip di una sua canzone. Non si tratta di Tango, la sua più grande hit finora, ma del brano “Esagerata” ed è la ragazza che lo prende a calci. La conferma è arrivata proprio dal cantante a Le Iene: “ha partecipato al mio videoclip Esagerata: lei è quella che mi prende a calci”.