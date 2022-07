Tananai cade sul palco di Battiti Live, come sta?/ Il video spopola sui social e…

Tananai, incidente sul palco di Battiti Live: cosa è successo?

Tananai è caduto sul palco di Battiti Live. Il cantante di Sesso Occasione si stava esibendo sulle note del brano estivo La dolce vita assieme a Fedez e Mara Sattei. Tananai ha poggiato male il piede ed è caduto a terra. Fedez ha provato ad aiutarlo ma l’artista si è rialzato da solo. Su Instagram però il cantante ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Nulla di grave ma una semplice distorsione alla caviglia curata con una fasciatura. Un brutto spavento per Tananai che è stato vittima di questo fuori programma durante l’esibizione. Al termine della messa in onda, Tananai ha condiviso un breve filmato su Instagram mostrando alcuni operatori intenti a fasciargli la caviglia, nessuna informazione se si tratti di una frattura o di una slogatura.

Nel momento in cui stava per partire il ritornello, Tananai si è piegato un po’ in avanti forse per salutare i fan ed è finito a terra. Il cantante ha cercato di dissimulare l’imbarazzo per la caduta e ha proseguito l’esibizione come se nulla fosse successo. Il video della caduta è diventato subito virale sui social. In molti hanno scherzato sulla sua agilità. Probabilmente Tananai ha preso una storta, ma nulla di troppo grave visto che ha continuato a cantare e che ha anche scherzato una volta medicato.

Tananai ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. L’artista ha svelato dei retroscena inediti sulla sua infanzia. Tananai ha raccontato di essere stato preso di mira dai bulli quando si trovava alle scuole medie: “Ciccione e qualche spintone quando ero un ragazzino obeso. Non direi bullismo, anzi, nulla in confronto ai tweet di Sanremo. In seconda media ero 1 metro e 50 e pesavo 82 chili. Adesso ne peso 76 e sono 1 e 82… Ho anche saltato qualche mese di scuola perché non volevo farmi vedere: ero in carrozzina per un problema a un ginocchio” ha aggiunto ancora: “Quell’estate ho iniziato a mangiare bene, sono arrivati gli ormoni che mi hanno fatto crescere in terza, quando ho iniziato a piacere alle ragazzine, pensavo mi prendessero in giro”.

Per quanto riguarda l’amore, Tananai preferisce andare con i piedi di piombo. L’artista ha già vissuto l’esperienza della convivenza anche se sembra essere stato scottato: “Quando a 20 anni sono uscito di casa, sono andato subito a convivere con una ragazza. Ho fatto una cazzata. Quando è finita dopo due anni e mezzo ho scritto “Giugno”, un brano triste. È la canzone che mi ha fatto capire che scrivere è un mezzo di espressione, è terapeutico”.











