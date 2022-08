Tananai/ “D’estate passavo le giornate chiuso in casa a suonare, oggi…”

Tananai, il ricordo delle estate prima del successo

Tananai è una delle rivelazioni dell’anno. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2022 non si è più fermato ed oggi sta vivendo l’estate come una star. Oltre ad aver scalato le classifiche con il brano “La dolce vita”, è stato anche ospite di Jovanotti in alcune tappe del suo Jova Beach Party 2022 esibendosi davanti ad una folla immensa di persone. Qualche anno fa, però, quando il successo non era ancora arrivato, non era esattamente così. A raccontarlo è stato lui stesso in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

Tananai/ "Sesso occasionale? Sono più da storie serie", e sulla fidanzata...

«Sono cresciuto a Cologno Monzese e la vicina Milano, d’estate, l’ho sempre trovata affascinante. Tranne ad agosto, quando diventa un deserto. Passavo le giornate a suonare chiuso in casa e le notti fuori a fare casino con gli amici. Da piccolo andavo in Puglia perché i miei nonni materni sono di lì, ma negli ultimi anni di vacanze vere ne ho fatte poche… al massimo qualche macchinata con gli amici verso la Liguria, senza organizzare niente, all’avventura», ha detto.

Tananai viene scambiato per Rkomi/ L'errore dei fan diventa virale sui social e...

Tananai e il retroscena su La Dolce Vita: “Ci ho creduto fin dall’inizio”

Altro giro altra giostra per Tananai, questa sera ospite di Tim Summer Hits. Il giovane cantante è sulla cresta dell’onda e si sta godendo un’estate ricca di successi. Grazie a “La dolce vita” con Fedez e Mara Sattei ha raggiunto numeri da capogiro, la sua popolarità è ormai fuori controllo ed ogni esibizione live è un bagno di folla assicurato. Un successo che Tananai, Fedez e Mara Sattei si aspettavano ma che forse non credevano potesse essere così grandioso: “Io però ero quello che inizialmente ci credeva più di tutti. Penso che sia davvero un bel brano, uno di quelli che non si stacca dalla testa ma al tempo stesso non ci si stufa mai di ascoltare”, ha dichiarato Tananai a Tv Sorrisi e Canzoni.

Tananai e Fedez, incidente Battiti Live/ Uno scivola, l'altro si frantuma le pal*e

Tananai coi piedi per terra: “Ultimo singolo non mira a essere grande successo”

“Quando mi hanno proposto la canzone avevo già capito che sarebbe stata clamorosa, ma temevo di inserirmi nel “campionato estivo”, avevo paura fosse una cosa distante da me”, ha aggiunto Tananai. Il cantante è contento di essere stato coinvolto da cima a fondo: “Sono intervenuto anche sui dettagli delle linee melodiche. Insomma, ho fatto il mio, visto che di base nasco musicista e produttore”. Da La Dolce Vita a Pasta, il suo ultimo singolo è un altro pezzo forte di quest’estate musicale: “Ma non mira a diventare un grande successo, ma penso che questo sia il momento giusto per far capire che cosa so fare. Una parte di me pensa: ma quando mi ricapita che tante persone siano interessate a me?”











© RIPRODUZIONE RISERVATA