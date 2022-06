Tananai/ Dopo Sanremo è lui il fenomeno dell’estate: oggi sul palco di Love Mi

Tananai è pronto a salire sul palcoscenico di Love Mi evento benefico in scena oggi, 28 giugno, voluto fortemente da Fedez e J-Ax. Proprio con Fedez di recente il ragazzo ha composto la hit dell’estate La dolce vita che ha visto collaborare con loro anche Mara Sattei. Tra gli eventi futuri di cui vedremo l’artista protagonista abbiamo un Tour estivo tutto nuovo di cui abbiamo già seguito alcune date. Iniziato nel mese di Maggio, infatti, si estenderà fino a settembre, coinvolgendo le città di tutta Italia tra cui l’immancabile Bologna, in cui il cantante si esibirà con una scaletta di ben 13 canzoni, tra cui potrebbe esserci anche il nuovo singolo in collaborazione con Fedez. Impossibile non citare anche un importante evento estivo che lo vedrà protagonista, ovvero il Tim Summer Hits, festival che si svolgerà tra martedì 28 e mercoledì 29 giugno.

Tananai, Sanremo come trampolino di lancio

Molto conosciuto soprattutto nel mondo dei più giovani, Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, è diventato famoso al pubblico grazie alla sua apparizione a Sanremo. Arrivato ultimo in classifica, ha da subito colpito l’autoironia con cui il cantautore ha affrontato la sconfitta, festeggiando a gran voce con gli amici. L’artista ha di recente spiegato l’origine del suo nome d’arte, datogli per primo dal nonno: in dialetto milanese “Tananai” nomignolo attribuitogli poi da tutta la famiglia, significa piccola peste.

Tananai, il nuovo progetto

Nell’ultimo periodo abbiamo visto Tananai alle prese con un progetto molto importante, che potrebbe addirittura portarlo negli stadi di tutta Italia insieme ad un importante artista. Tananai è infatti uno dei cantanti che si celano dietro l’uscita del nuovo pezzo La Dolce Vita, con Fedez e Mara Sattei. Siamo probabilmente davanti ad un tormentone estivo che difficilmente dimenticheremo, dal momento che il pezzo è già disco d’oro oltre ad essere in cima alle classifiche di tutta Italia. Di recente abbiamo anche avuto modo di conoscere la nuova fidanzata di Tananai, che dopo un periodo di silenzio e mistero si è finalmente fatta conoscere al mondo dei social. Si chiama Sara Marino ed è una laureata in architettura al policlinico di Milano. Alberto aveva già rivelato all’inizio della sua fama di essere innamorato, ma solamente negli ultimi giorni siamo venuti a conoscenza del nome della fortunata.

