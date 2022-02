Tananai stona a Sanremo 2022, ironia sui social/ “Volevo essere ultimo!”

Tananai: stecche sul palco di Sanremo 2022

Ieri sera, 2 febbraio 2022, Tananai – all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino – si è esibito per la prima volta al Festival di Sanremo 2022. Il giovane artista Milanese, classe 1995, dopo essere arrivato secondo a Sanremo Giovani 2021 si è presentato sul palco del Teatro Ariston con il brano “Sesso occasionale“. Purtroppo la sua esibizione non è stata delle migliori, molte le stonature e tantissimi i commenti sui social: “Se fossimo alla corrida avrebbero già suonato campanacci per Tananai”, “Di occasionale, oltre al sesso, c’è l’intonazione” e “A un certo punto Tananai ha sbagliato e ha preso una nota. Ma l’ha subito lasciata andare per non maltrattarla”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Anche Stefania Orlando ha commentato l’esibizione del giovane cantante: “Oltre al #sessooccasionale magari occasionalmente prendiamo qualche nota”.

Tananai commenta la sua esibizione sui social

Al termine delle 13 esibizioni della seconda serata, Tananai si è posizionato all’ultimo posto della classifica parziale con i voti della sala stampa e penultimo nella classifica finale che comprendeva tutte le 25 esibizioni degli artisti in gara, dopo di lui solo Ana Mena. Dopo la serata, Tananai ha commentato con molta ironia la sua esibizione con un video su Instagram: “Bello… Sanremo è strano eh? Io ero lì, ero convinto di aver fatto una fi*ata… Torno a casa, una mer*a! Stupenda sta roba, tu vivi in una dimensione parallela, capito? Folle! Folle! Io ero lì tutto felice sul palco, c**o tiravo le stecche! Penultimo c**o io volevo essere ultimo!”. I social hanno apprezzato la sua ironia: “Penultimo con stile” e “NON TI MERITANO avrai la rivincita”, hanno commentato alcuni fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tananai (@tananaimusica)

