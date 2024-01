Tanani accusato di “grassofobia” per una foto ritoccata e pubblicata sui social/ E’ polemica sul web

Tananai ironizza con una foto modificata per sembrare sovrappeso: il web insorge

Nell’attuale firmamento musicale, in Italia stiamo apprezzando sempre con maggiore piacere le gesta di Tananai. Il giovane cantante si è fatto conoscere al Festival di Sanremo; prima con una performance energica e spensierata che purtroppo gli valse l’ultimo posto e poi nell’ultima edizione con la 5a posizione con una ballade – “Tango” – che ancora oggi risuona tra radio e playlist personali.

L’ascesa di Tananai è ascrivibile certo al suo talento musicale, ma anche all’empatia che ha saputo creare con il pubblico soprattutto quando con ironia e tenerezza apprese l’ultimo posto in classifica al Festival di Sanremo 2022. Eppure, il suo stesso pubblico nelle ultime ore pare sia rimasto spiazzato e oltre che deluso da un gesto compiuto sui social. Il cantante – come riporta Fanpage – ha goliardicamente pubblicato un suo scatto modificato ad hoc per sembrare sovrappeso.

Tananai nel mirino dei social dopo la foto ritoccata: “I corpi non conformi…”

Lo scatto di Tananai sarebbe stato pubblicato poco dopo l’annuncio di Amadeus in merito alla sua presenza fra gli artisti che si esibiranno a Piazza Colombo. Ad indispettire il web sarebbe stata anche la didascalia scelta dal cantante: “Spero di rimettermi in forma per l’ospitata a Sanremo, manna*gia ad Amadeus mi stavo rilassando”. Tanto è bastato per scatenare i social che hanno dunque accusato Tananai di grassofobia di ironizzare su un tema che attanaglia giovani e non solo.

“Le persone grasse e i corpi non conformi non sono qualcosa da ridicolizzare e non sono qui per farci ridere a crepapelle. Si poteva fare di meglio”, questo uno dei commenti apparsi sui social – riportato da Fanpage – che si unisce ad altri più duri nel criticare il gesto di Tananai. Sarà pure stata una leggerezza quella dell’artista, ma è difficile credere – per come si è fatto conoscere in questi anni – che il suo intento fosse quello di fare parodia o trattare con superficialità un tema decisamente molto importante e attuale. E’ giusto che qualcuno si sia indispettito ed è altrettanto lecito credere che quanto prima potrebbero arrivare le sue stesse scuse, con tanto di motivazioni che lo hanno spinto a compiere tale gesto ‘ingenuo’.

