Amadeus, annuncio bomba su Sanremo 2024 al Tg1!/ Arisa, Paola e Chiara e Tananai “tornano” al Festival

Amadeus, nuovo annuncio al Tg1: chi saranno i cantanti ad esibirsi a Piazza Colombo

Come aveva annunciato Amadeus è intervenuto al Tg1 delle 13 per dare un importante annuncio sul Festival di Sanremo 2024. Il conduttore e direttore artistico dell’importante kermesse del nostro Paese ha fornito l’elenco di tutti gli artisti che nel corso delle cinque serate si esibiranno sul palco montato in Piazza Colombo, poco distante dal Teatro Ariston. I cantanti non solo sono tra gli artisti più in voga del momento ma anche volti noti al Festival, in quanto vi hanno partecipato nelle scorse edizione.

Chi vince Sanremo 2024? La previsione di Fiorello/ "Per noi di Viva Rai 2 vince...", ecco di chi si tratta

Nel dettaglio, Amadeus ha annunciato: “Sono pronto a darvi l’elenco completo che si esibiranno in piazza colombo a pochi metri dal Teatro Ariston e chiaramente saranno in collegamento con noi. Iniziamo la prima sera quella di martedì 6 febbraio con Lazza, mercoledì seconda sera con Rosa Chemical, giovedì sera sarà il turno di Paola e Chiara, venerdì sera ci collegheremo con Piazza Colombo per ascoltare Arisa e chideremo questa fantastica settimana con Tananai. Quindi ripeto Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai, un super cast per Piazza Colombo in collegamento con il Teatro Ariston.”

Biglietti Sanremo 2024: quanto costano e dove comprarli/ Al via la vendita dal 23 gennaio

Sanremo 2024, Amadeus annuncia: “Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai”

Amadeus ha annunciato al Tg1 chi saranno gli artisti che in ognuna delle cinque serate del Festival di Sanremo 2024 si esibiranno in Piazza Colombo. Ad aprire l’evento sarà Lazza, rivelazione della scorsa edizione classificatosi ad un passo dalla vittoria con la sua ‘Cenere’ e che in quest’ultimi mesi ha racimolato successi radiofonici e non solo. Nel seconda serata, invece, quella del mercoledì ci sarà il controverso Rosa Chemical anche lui in gara l’anno scorso con Made in Italy si continua con Paola e Chiara nella serata del giovedì, quest’ultime tra l’altro saranno anche al timone del Prima Festival. E poi ci sarà il grande ritorno di Arisa (si è detta delusa nelle scorse settimane per essere stata scelta tra i Big in gara) ed infine si conclude con Tananai nella serata finale del sabato.

Sanremo omaggia Toto Cutugno/ Durante il Festival su via Matteotti luminarie con il testo di "L’italiano"

Insomma, continuano gli annunci di Amadeus al Tg1, che in questi mesi ha annunciato i cantanti in gara, i titoli dei loro brani e chi saranno i co-conduttori e le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024 al suo fianco. Si inizia con Marco Mengoni e poi Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Roberto Bolle con Fiorello. E tra gli ospiti sono già stati annunciati grandissimi nomi come Giovanni Allevi e Dj Gigi D’Agostino, lontani dai riflettori da parecchio tempo perché entrambi costretti a lottare contro delle importanti malattie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA