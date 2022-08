Tancredi/ “La musica è una forma d’arte equiparabile alla scrittura narrativa”

Tancredi da Amici al Cornetto Battiti Live 2022. Il cantante di “Golden Hour” è tra gli ospiti della nuova puntata del festival musicale dell’estate con il brano “Faccio da me” cantato in duetto con l’icona Donatella Rettore. Una collaborazione che arriva dopo la pubblicazione del suo primo EP a cui ha lavorato a lungo. Intervistato da Billboard il cantante di Amici ha rivelato: “nel processo di lavorazione di Golden Hour c’è tanta tristezza e negatività. Anche per questo ho voluto curare molto la tracklist, perché le prime tracce hanno una concezione più negativa, per poi arrivare pian piano ad alleggerire tutto”. Tra i brani c’è anche Groovy, una canzone che è nato così: “è nato nella mia casa in campagna, mentre ero lì con due amici. Mi è arrivata una prima bozza da Federico Nardelli, con solo la prima parte. Ho registrato col microfono scassato che avevo dietro, senza antipop, e ho avuto quel provino fino ad un paio di mesi fa”.

Battiti Live 2022 Trani: ultima puntata/ Scaletta cantanti e diretta 2 agosto: da LDA a MYSS KETA

Sulla genesi del brano ha aggiunto: “quando poi sono tornato a casa mi sono reso conto che era molto pazza la prima parte, proprio fuori da me, un’esagerazione dell’essere artista. Quindi, ho provato a compensare, mettendo anche me come persona. In Groovy infatti il concetto chiave è il dualismo tra l’artista, sicuro di sé, e Tancredi, con tutte le sue debolezze e paure. Alla fine è venuto fuori un brano con una parte un po’ da pazzo e l’altra più introspettiva”.

Dolcenera/ "Calliope (Pace alla luce del sole) è un abbraccio di pace"

Tancredi e la musica: “non voglio sfondare il mercato”

Tancredi nel suo primo EP “Golden Hour” ha citato anche Bob Dylan nel brano “Paranoie”: Una citazione del Premio Nobel che ha spiegato così: “non mi sono mai chiesto se sia giusto o sbagliato. Credo però che la musica sia una forma d’arte assolutamente equiparabile e complessa allo stesso modo della scrittura narrativa. Le canzoni di Bob Dylan sono delle vere e proprie poesie. Quindi, ti direi un cinquanta e cinquanta (ride, ndr.)”. Una cosa è certa: il cantante ha lavorato con grande attenzione al suo primo EP: “alla fine ho deciso di fare musica per sfogarmi, per ritirarmi dalla vita di tutti i giorni e analizzarmi dentro”. Quindi, ho capito che non volevo andare solo verso il pubblico senza essere vero, perché penso che loro vogliano sentire quello che ho da dire davvero, non il contrario”.

Noemi/ "Sono contenta perché ora mi sento davvero me stessa"

Una nuova musica quella di Tancredi che ha confessato: “non voglio palare di cose che non sono affini a me, e penso si senta. Non voglio essere orgoglioso della mia musica per forza, ma a questo giro credo si senta la verità nelle mie canzoni. Ed è questo l’obiettivo che mi sono dato con l’EP: non voglio sfondare il mercato, ma sentirmi soddisfatto e fare qualcosa che mi piacesse veramente”











© RIPRODUZIONE RISERVATA