Tango & Cash/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone e Kurt Russell

Tango & Cash, film del pomeriggio di Rete 4

Tango & Cash è un perfetto mix tra commedia, azione, poliziesco e thriller, del 1989, che va in onda oggi, 2 febbraio, a partire dalle 16,50 su Rete 4. La regia è di Andrej Koncalovshji, mentre il cast è formato da Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, James Hong, Jack Palance e Brion James. Le musiche sono composte da Harold Faltermeyer, uno dei più grandi autori di colonne sonore, di origine tedesca. Ha vinto due volte il Grammy Award per le musiche di Beverly Hills Cop e Top Gun. Inizialmente, per il ruolo di Cash, era stato scelto Patrick Swayze, ma l’attore rifiutò perché impegnato nelle riprese di un altro film. Il regista, fu sostituito verso la fine delle riprese, a causa di alcune divergenze con la produzione.

Nanny McPhee Tata Matilda/ Su Italia 1 film il tratto da romanzo di Christianna Brand

Infatti, il regista russo, avrebbe desiderato dare alla pellicola un tono diverso. La maggior parte delle riprese si sono svolte in California a Los Angeles ed Irwindale e il titolo scelto inizialmente era The set up. Sylvester Stallone è un attore, regista, sceneggiatore e produttore, famoso per i ruoli più iconici della storia del cinema: Rocky e Rambo. Nel 2015 vince il Golden Globe per il suo ruolo nel film Creed-Nato per combattere. Ha ricevuto anche 3 candidature ai premi Oscar, nel 1977 come attore e sceneggiatore di Rochy e nel 2016 per Creed.

UNA BUGIA DI TROPPO/ Su Italia 1 il film con Ruby Dee nel ruolo di Annie

Tango & Cash, la trama del film

La narrazione del film Tango & Cash è incentrata sulla vita di due poliziotti, uno preciso e meticoloso, Tango, l’altro disordinato ma efficiente, Cash. I due colleghi sono considerati tra i migliori perché riescono con successo a portare a termine tutte le indagini, anche le più complicate della città di Los Angeles. Il loro peggior nemico è il boss della malavita Perret, il quale stanco di veder fallire tutti i suoi piani a causa dei poliziotti, decide di allearsi con i più potenti criminali ed escogitare un piano per farli fuori. Cos’ i due agenti, ricevono una soffiata e si dirigono in una casa abbandonata, dove in una stanza trovano il cadavere di un uomo.

Inno di battaglia/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Dan Duryea

L’identità dell’uomo è presto svelata, infatti, si tratta di un federale e di conseguenza alcuni agenti dell’FBI arrivano sul luogo e li arrestano, convinti che siano gli autori del delitto. Tango e Cash subiscono un processo e, purtroppo, vengono presentate una serie di prove false con l’intento di incastrarli. I due vengono condannati ad una pena di 18 mesi da trascorrere in un carcere federale di minima sicurezza. Ma il boss è sempre in agguato e fa in modo che i due vengano trasferiti in una prigione dove sono detenuti quasi tutti gli uomini arrestati da loro. Ma i due agenti non si arrendono e grazie all’aiuto del vice direttore del carcere riescono ad evadere al fine di trovare le prove che li scagionano e i veri colpevoli. I due agenti riescono, se pur affrontando tante peripezie, ad avere la meglio sul boss e vengono reintegrati nella polizia mettendo da parte anche la loro rivalità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA