“Tango” testo completo canzone Tananai Sanremo 2023/ L’amore a distanza

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, torna a Sanremo 2023 dopo i successi ottenuti grazie alla passata edizione del festival. Nonostante il penultimo posto in gara nel 2022, il giovane cantante ha conquistato il pubblico con il brano “Sesso occasionale”.

Torna quindi quest’anno a riproporre un inedita canzone dal titolo “Tango” (qui sotto testo completo). Un testo che è già stato definito dalla critica una “ballad metropolitana“, che racconta il cambiamento che subisce una storia d’amore nel tempo, e come a volte si sente la necessità di voler tornare indietro per cambiare quello che non ha funzionato.

DUETTO TANANAI CON DON JOE E BIAGIO ANTONACCI/ Pubblico dell'Ariston a bocca aperta!

“Tango” testo completo e significato della canzone di Tananai a Sanremo 2023

Analizziamo il testo completo di Tango, il brano che Tananai presenta in gara a Sanremo 2023. La ballata romantica e un po’ amara di un amore finito, di una relazione non ha retto al peso della distanza. Così finsice la poesia, tra ricordi di un primo incontro e i palazzi in fiamme. Tananai, nel testo completo di Tango, parla dell’addio, ma anche di un voler imprimere per sempre quel sentimento nella mente tra speranza di un “tornerò un lunedì” e la realtà del “ma non è mai lunedì”. Con il maggiore rimpianto forse, che è quello di non poter tornare indietro a cambiare le cose, e non conoscersi per evitare il dolore del distacco e della nostalgia dei momenti felici.

Don Joe, duetto con Tananai/ Dai Club Dogo al palco del Teatro Ariston

Testo completo di “Tango” di Tananai a Sanremo 2023: un amore a distanza

Vediamo quindi il testo completo della canzone di Tananai per Sanremo 2023, “Tango“: la storia di un amore a distanza

Tango

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Come si salva un amore se è così distante

È finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono, non volevo esserlo

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Qui non è mai lunedì

Amore, tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

SIGNIFICATO TESTO "TANGO" DI TANANAI/ Delicata storia di un amore a distanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA