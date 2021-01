Tanya Roberts è morta: uccisa dal covid?/ Fu una Charlie’s Angels e una Bond Girl

Lutto nel mondo del cinema, è morta l’attrice Tanya Roberts a soli 65 anni. Conosciuta al grande pubblico per aver interpretato la mitica Julie Rogers nella serie tv “Charlie’s Angels”, ma anche per aver vestito i panni della Bond girl Stacey Sutton nel film del 1985 “007 – Bersaglio mobile”, al fianco di Roger Moore, nonché Sheena nel film “Sheena, regina della giungla”, è deceduta improvvisamente, a causa di un malore non preannunciato, e al momento le cause ufficiali del decesso non sono state ancora rese note.

Stando a quanto riferito dal portale americano Tmz, sempre molto attendibile in quanto a notizie dal mondo dello showbiz, Tanya Roberts si sarebbe sentita male lo scorso 24 dicembre, il giorno della Vigilia di Natale, mentre stava rientrando a casa dopo una passeggiata con il cane: in quell’occasione sarebbe “collassata” e poi “portata in ospedale”. Un portavoce dell’attrice ha poi aggiunto che la 65enne ha avuto bisogno del “ventilatore, ma non è mai migliorata”.

TANYA ROBERTS E’ MORTA: APPARVE ANCHE IN UN FILM ITALIANO

Tanya Roberts è quindi morta in un ospedale della California, e la sua morte sarebbe collegata al covid-19, anche se ripetiamo, al momento non vi sono notizie certe in merito. Il suo vero nome era Victoria Leigh Blum, ed era nata a New York, nel quartiere Bronx, il 15 ottobre del 1955. Dopo aver desiderato di far parte del mondo del cinema, il suo sogno si era avverato negli anni ’70, quando Tanya Roberts esordì nel film horror “Forced Entry”, prima di ottenere appunto il ruolo nella serie televisiva “Charlie’s Angeles”, che di fatto rappresentò la sua rampa di lancio. E’ apparsa anche nel film italiano “I Paladini: Storia d’armi e d’amori”, per la regia di Giacomo Battiato, perdendosi un po’ per strada negli anni ’90, fino al grande ritorno con la sitcom “That ’70s Show”, nel ruolo di Midge Pinciotti.



