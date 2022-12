Tata Carla furiosa al GF Vip: “Basta, andate fuori!”/ Urla nella Casa: “Sono veramente incazz*ta”

Tata Carla furiosa al Grande Fratello Vip 2022: “Sono veramente incazz*ta!”

Due giorni non proprio semplici quelli che ha affrontato Tata Carla nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Alfonso Signorini ha deciso di prestare la sua tata di Cortina d’Ampezzo alla Casa di Cinecittà nella speranza che riuscisse a mettere in riga i concorrente, limando il loro disordine. L’impresa si è rivelata più che ardua per la tata che poche ore fa ha perso le staffe e si è infuriata con alcuni Vipponi.

Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia tifano per la coppia Edoardo-Micol: "Siamo cognate"/ La promessa ai fan

Tata Carla ha creato sin da subito un vero e proprio piano per mettere in ordine la Casa del Grande Fratello Vip con l’aiuto dei concorrenti, qualcosa però è andato storto e nel corso del pomeriggio la donna ha perso la pazienza, attaccando alcuni dei concorrenti. “Basta, andate fuori!” ha tuonato, “Un po’ scherzo ma adesso sono veramente incazz*ta tanto!” ha quindi avvertito i Vipponi, chiedendo loro di mettersi seriamente a lavoro.

Antonella Fiordelisi lite furiosa Edoardo Tavassi e Micol/ "Sai dire solo ignavo"

Tata Carla rimprovera Edoardo Tavassi, lui: “È peggio dell’esercito”

Per tata Carla non sono stati affatto semplici questi due giorni al Grande Fratello Vip. La donna è riuscita comunque a dividere i Vipponi in due squadre e, con la scusa di una sfida, a farli ripulire l’intera Casa. C’è però un concorrente che più di tutti l’ha messa in difficoltà: Edoardo Tavassi. Secondo la tata, Edoardo non ha lavorato come gli altri, anzi si è divertito mentre altri sgobbavano ed è per questo che ha fatto perdere la sua squadra delle pulizie. Non è però mancato un commento del diretto interessato che, in confessionale, ha dichiarato: “Io sono stata nell’esercito ma lei è peggio di ogni sergente e istruttore che ho conosciuto.”

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, dopo la crisi torna il sereno?/ Baci al GF VIP 7

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA