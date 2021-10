Tata Giacobetti e Giorgia, marito e figlia Valeria Fabrizi/ La morte del figlio Alberto

Tata Giacobetti e Giorgia sono il marito e la figlia di Valeria Fabrizi, la Suor Costanza di ‘Che Dio ci aiuti” pronta a mettersi in gioco nella nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. L’attrice è stata per tantissimi anni sposata con Giovanni Tata Giacobetti, il mitico fondatore del Quartetto Cetra con cui ha avuto una bellissima famiglia. Un amore che ancora oggi ricorda, anche se i due sono stati divisi dalla morte. Proprio la Fabrizi, ospite del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone si è lasciata andare ad una serie di ricordi che riguardano il marito Tata: “all’inizio non mi era simpatico, lui mi voleva fare da padre, era protettivo… poi, a differenza di quanto accaduto con Walter Chiari, di lui ero gelosa”.

Questa gelosia, peraltro del tutto imprevista, ha spinto la popolare attrice di cinema e teatro ha riflettere su cosa provasse per il fondatore del Quartetto Cetra. La Fabrizi ha così capito di essersi perdutamente innamorata di lui raccontando anche cosa Tata Giacobetti ha fatto per conquistarla: “lui mi ha conquistato così. Una notte di tempesta abbiamo dormito insieme in due letti separati, quando mi sono svegliata lui era lì che mi guardava e mi ha detto ‘Ti ho guardata tutta la notte, non ho dormito mai’. Io l’ho capito tante cose”.

Valeria Fabrizi e il matrimonio con Tata Giacobetti: la nascita della figlia Giorgia

Valeria Fabrizi e Giovanni Tata Giacobetti si sono sposati il 2 aprile del 1964. Un matrimonio durato fino al 1988, anno che visto l’attrice vivere la morte dell’amato marito. Un dolore immenso e che non passa mai, visto che ancora oggi la Suor Costanza di “Che Dio ci aiuti” non perde occasione per ricordare il compagno commuovendosi fino alle lacrime. Un amore importante quello fra i due suggellato anche dalla nascita di due figli: Giorgia Giacobetti e Alberto, morto poche ore dopo la nascita. Ma chi è la figlia Giorgia Giacobetti?

Cresciuta in una famiglia artisti, Giorgia sin da piccola dimostra un innato talento per il mondo dello spettacolo e della comunicazione. Giovanissima viene notata da Maurizio Costanzo che nel 1989 la vuole come responsabile del settore spettacolo per il Maurizio Costanzo Show. Un ruolo che la Giacobetti ha ricoperto per ben 12 anni. Successivamente Giorgia si è dedicata al mondo della Comunicazione creando la sua agenzia Giorgia Giacobetti Comunicazione.



