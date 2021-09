Tata Giacobetti e Giorgia, marito e figlia Valeria Fabrizi/ Lei: “era il più bello”

Giovanni “Tata” Giacobetti e Giorgia sono il marito e la figlia di Valeria Fabrizi, la straordinaria attrice di tanti film e fiction di successo tra cui impossibile non ricordare “Che Dio ci aiuti”. L’attrice si è sposata con Giovanni Tata Giacobetti, fondatore del Quartetto Cetra. Un grandissimo amore che nemmeno la morte ha diminuito. Proprio la Valeri ospite nello studio di “Oggi è un altro giorno” si è lasciata andare ad una serie di ricordi sul marito rivelando: “all’inizio non mi era simpatico, lui mi voleva fare da padre, era protettivo… poi, a differenza di quanto accaduto con Walter Chiari, di lui ero gelosa”. Questa improvvisa gelosia però ha fatto capire all’attrice che qualcosa era scattato verso il cantante. “Lui mi ha conquistato così. Una notte di tempesta abbiamo dormito insieme in due letti separati, quando mi sono svegliata lui era lì che mi guardava e mi ha detto ‘Ti ho guardata tutta la notte, non ho dormito mai’. Io l’ ho capito tante cose” ha raccontato in lacrime.

Valeria Fabrizi/ "Su Suor Costanza avevo dubbi, mia figlia Giorgia mi spronò"

Un amore importante quello nato tra Giovanni “Tata” Giacobetti e Valeria Fabrizi. La coppia si è sposata il 2 aprile del 1964 e sono stati insieme fino al 1988, anno della morte del fondatore del Quartetto Cetra. Dalla loro unione sono nati due figli: Giorgia Giacobetti e Alberto morto poco dopo la nascita.

Valeria Fabrizi: “mio marito Giovanni “Tata” Giacobetti manca tanto”

Valeria Fabrizi ancora oggi è innamorata del marito Giovanni “Tata” Giacobetti. “Era il più bello del Quartetto Cetra. Prima di chiedermi in sposa, mi cantò “My Funny Valentine”, dopo averla cantata per me mi chiese se poteva essere il mio fidanzato; mi disse che per me ci sarebbe sempre stato come in un film” – ha raccontato l’attrice, visibilmente emozionata, negli studi di “Io e te” di Diaco. L’attrice non nasconde di sentire ancora oggi la mancanza del marito da cui ha avuto la figlia Giorgia che dai genitori ha ereditato la passione per il mondo dello spettacolo

Valeria Fabrizi operata all'occhio/ "C'è chi si fa le punturine e chi..."

Giorgia, infatti, ha lavorato con Maurizio Costanzo ricoprendo per circa 12 anni il ruolo di responsabile del settore spettacolo per il Maurizio Costanzo Show. Successivamente ha cominciato a lavorare come freelance occupandosi di diverti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo aprendo una sua agenzia: la “Giorgia Giacobetti Comunicazione”.

LEGGI ANCHE:

GIORGIA GIACOBETTI, FIGLIA VALERIA FABRIZI/ "È la mia migliore amica, la ammiro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA