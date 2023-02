Tata Matilda e il grande botto/ Su Italia 1 il film con Emma Thompson

Tata Matilda e il grande botto, film di Italia 1 diretto da Susanna White

Tata Matilda e il grande botto va in onda oggi, domenica 5 febbraio, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Il film del 2010 (Nanny McPhee and the Big Bang) è tratto dalla serie di libri Tata Matilda della scrittrice Christianna Brandha e vede finalmente alla regia una donna, Susanna White.

Fino all'ultimo indizio/ Su Canale 5 il film con Denzel Washington

Tata Matilda e il grande botto è il sequel del primo episodio Tata Matilda, uscito nel 2005 e anche in questo caso è l’attrice protagonista, l’eclettica Emma Thompson, che ha curato anche la sceneggiatura.

Nel cast de Tata Matilda e il grande botto completamente rinnovato troviamo inoltre alcuni volti noti del cinema americano come Maggie Gyllenhaal, famosa per avere preso parte a numerosi film di successo come 40 giorni e 40 notti o Mona Lisa smile, e il giovane Asa Butterfield, conosciuto soprattutto tra i ragazzi per il suo recente ruolo come protagonista nella nota serie tv Sex Education.

The Stronghold La Roccaforte/ Su Italia 1 il film con Danylo Kamenskyi

Tata Matilda e il grande botto, la trama del film

La storia di Tata Matilda e il grande botto è ambientata durante la Seconda guerra mondiale, la bella Isabel Green (Maggie Gyllenhaal) cerca di portare avanti la fattoria di famiglia e il suo negozio dopo la partenza del marito per il fronte.

Purtroppo la donna deve combattere quotidianamente con i pasticci creati dalla sua aiutante, Mrs. Docherty, i suoi tre figli, Norman (Asa Butterfield), Megsie e Vincent e il terribile zio Phil che finisce continuamente nei guai a causa del gioco d’azzardo e che cerca continuamente di convincerla a vendere tutte le proprietà per saldare i suoi debiti. Come se non bastasse sopraggiungono improvvisamente i due cugini arrivati dalla città, Cyril e Celia Gray, che immediatamente iniziano a litigare con gli altri bambini.

L'assedio di fuoco/ Su Rete 4 il film con George Randolph Scott

Proprio quella sera Tata Matilda bussa alla loro porta e con i suoi metodi alternativi riesce a convincere i ragazzi a fare pace e scusarsi tra loro, Isabel compiaciuta chiede quindi alla donna di restare con loro. Per cercare di convincere Isabel a vendere la fattoria lo zio Phil falsifica un telegramma dichiarando che il marito della donna è purtroppo morto in guerra. Norman però non cade nell’inganno e con il cugino Cyril arriva fino a Londra, a bordo del sidecar di Tata Matilda, per chiedere conferma al ministero della guerra.

Scoprono così l’inganno e tornati a casa informano tutti delle malefatte dello zio Phil, ammanettandolo. I problemi non sono però finiti poiché i ragazzi si trovano all’improvviso con una bomba inesplosa da disinnescare e gli scagnozzi della sala scommesse da combattere. Per fortuna Tata Matilda è al loro fianco e con la sua magia riuscirà ad aiutarli a risolvere qualunque problema. I ragazzi hanno imparato tutti gli insegnamenti della tata che così decide di andarsene lasciando tutti stupiti, tranne Mrs. Docherty che ricordava come Tata Matilda odiasse gli addi: lei infatti è la piccola Aggie del primo capitolo della storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA