Tatiana, mamma Giaele De Donà: chi è e malattia/ “Sulla sedia a rotelle a 23 anni”

Tatiana, chi è la mamma di Giaele De Donà

Tatiana è la mamma di Giaele De Donà che, da anni, combatte contro una malattia che le ha stravolto la vita sin da quando aveva solo 23 anni. A parlarne nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è stata la stessa Giaele che non ha nascosto il dolore nel vedere la mamma sulla sedia a rotelle. Giaele, tuttavia, non ha svelato i dettagli della malattia di cui soffre la mamma che si è ammalata quando la figlia aveva solo tre anni. Dopo il divorzio dei genitori, Giaele, per un periodo, non è andata neanche a trovarla per non vedere la sofferenza negli occhi della madre.

“Io per un anno, quando i miei hanno divorziato, stavo così male che non andavo nemmeno a vederla. Stavo così male che mi sono voluta distaccare da lei”, ha raccontato Giaele che spera di poter avere ancora tanto tempo da trascorrere insieme alla madre.

Il dolore di Giaele De Donà per la madre

Sposata con l’americano Bradford Beck, Giaele De Donà vive a Los Angeles con il marito. Tuttavia, non riuscendo a stare lontana dalla propria famiglia, prova a dividersi tra gli Stati Uniti e l’Italia. In particolare, ai compagni d’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha raccontato di aver deciso di tornare a vivere in Italia proprio per stare con la madre e godersi il tempo con lei.

“Sono tornata in Italia per mia mamma perché non riuscivo a stare dall’altra parte del mondo lontana da mia madre. Comunque io non so quanto ci sarà ancora e stare dall’altra parte del mondo e non poterla vedere mi terrorizzava. Continuavo a pensare ‘cavoli sono gli unici momenti che ho, gli ultimi anni, me li devo godere con lei’.

