Giaele De Donà, due di picche da Andrea Maestrelli: “Non mi considera”/ Lui: “Qua per darle affetto, ma…”

Nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 2022: quanti ex in arrivo

Nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 e nuove anticipazioni in arrivo sui grandi temi che verranno affrontati. Alfonso Signorini, nel corso del consueto collegamento del lunedì pomeriggio dallo studio, ha svelato di cosa si parlerà nella diretta di questa sera. Ampio spazio verrà dedicato a nuovi ingressi nella Casa, che saranno soprattutto gli ex fidanzati e fidanzate di alcuni concorrenti: Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro, Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini e Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon.

“Ci sono nuovi ingressi, entrano i loro ex. Partiamo da Daniele: entra Martina, che lui ha conosciuto durante la sua prima partecipazione al Grande Fratello. Martina è una ragazza dolcissima, ma è anche molto determinata“, afferma Alfonso Signorini. E, a seguire, annuncia: “La sorpresa è in arrivo anche per Nikita, che non riesce a nascondere la sua passione per Luca Onestini. Per lei entra un suo ex, Matteo Diamante: hanno vissuto una storia di alti e bassi ma che è durata nel tempo“. Spazio poi alla Mrazova: “Anche per Onestini, questa sera lui e Ivana si ritroveranno faccia a faccia“.

La novità di questi ingressi è che non saranno a tutti gli effetti concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, ma ospiti della Casa per un lungo periodo. “Loro non sanno che gli ex saranno ospiti per lungo tempo nella Casa, non si tratta di un’ospitata e via“, svela Alfonso Signorini nel corso delle anticipazioni. A seguire, poi, il conduttore si video-collega con due protagonisti di questa edizione: Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, che in queste settimane si sono sensibilmente avvicinati non nascondendo l’interesse e l’attrazione che nutrono l’uno per l’altra.

In Confessionale, tuttavia, Maestrelli smorza gli entusiasmi e rifila un due di picche alla coinquilina, impegnata sentimentalmente fuori dalla Casa con il marito Bradford Beck: “Giaele ha già fatto breccia nel cuore di un’altra persona, quindi io sono qua per darle affetto“. Giaele, dal canto suo, rivela di essere tranquilla circa la posizione del marito, ma ammette amareggiata e con un filo di ironia di ricevere scarsa considerazione da Maestrelli: “Ho ricevuto un aereo da mio fratello super positivo, dove c’è scritto: ‘Brad c’è, fai la brava’. Lì non c’è pericolo perché Andrea non mi considera“. Andrea ironico le dice: “Adesso quando si avvicina le dico: ‘Ricordati l’aereo, c’era scritto di fare la brava‘“. Come evolverà il rapporto tra i due?











