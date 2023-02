Tavassi distrugge Antonella Fiordelisi/ “Per il GF Vip non guarda in faccia a nessuno, soprattutto a Edoardo”

Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi: “Per il GF Vip non guarda in faccia a nessuno”

La sfuriata di qualche sera fa di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip contro alcuni dei concorrenti ha smosso molti animi nella Casa. Uno di questi è Edoardo Tavassi, di cui è ormai ben nota la poca simpatia nei confronti di Antonella. Quando le ha fatto notare di aver fatto intendere che il suo fidanzato Edoardo Donnamaria le avesse messo le mani addosso, Antonella si è infuriata, negando di aver mai detto che lui l’avesse ‘menata’.

Di fronte alle negazioni di Antonella, Tavassi è però rimasto della sua idea, facendosi forte del fatto che molti nella Casa hanno effettivamente ascoltato le parole incriminate dette a Donnamaria. È per questo che in confessionale Tavassi l’ha accusata dicendo: “Per arrivare alla fine del GF Vip lei non guarda in faccia a nessuno, soprattutto al fidanzato!”

Antonino Spinalbese difende Antonella Fiordelisi

Chi però continua a schierarsi dalla parte di Antonella, accettandone pregi e difetti, è Antonino Spinalbese. “Vedo le persone che ce l’hanno con lei che ovviamente non vedono l’ora di trovare una minima crepa nei suoi confronti e che l’obiettività deve vincere sempre.” ha infatti detto di Antonella l’ex di Belen Rodriguez.

Ha quindi spiegato il perché di certe sue sfuriate esagerate: “Antonella si fa prendere da quelli che sono i suoi odi, quindi inizia una persona ad additarle qualcosa e lei impazzisce, fino a che lei stessa poi non esagera e va sopra quell’esagerazione che magari le è stata servita.”

