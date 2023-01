Tavassi e Giaele contro Attilio Romita al GF Vip: “Rosica, ha mille complessi”/ “Spara a zero per apparire”

Attilio Romita nel mirino di Giaele De Donà al GF Vip: “Ha mille complessi, rosica!”

Attilio Romita, con il confessionale andato in onda durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip su Edoardo Tavassi e Donnamaria, ha sollevato in Casa un po’ di polemiche. Dopo aver definito Giaele ‘gallina’, quest’ultima si è sfogata in un confessionale, accusandolo di essere una persona che ‘rosica’.

“Io non capisco se Attilio, dopo 4 mesi, è la persona che vedo ogni giorno o quella che vedo nei confessionali. – Si è inizialmente chiesta la De Donà, aggiungendo – Lui semplicemente rosica del fatto che lui non si sente all’altezza, il protagonista, ha mille complessi!”

Dal suo canto Attilio ha espresso le sue convinzioni sul ‘gruppetto’ capitanato da Tavassi: “Quello che fa paura è se un gruppo diventa egemone e comanda tutti… – e aggiunge che, andando contro questo gruppo, – Sono entrato in un’area di rischio da cui non esco più. Ora entro in un circolo di nomination dal quale uscirò quando verrò eliminato dalla Casa.”

Dopo Giaele è però anche Edoardo Tavassi a dire la sua sul comportamento di Attilio: “Il modo migliore per apparire è sparare a zero su qualcuno, benissimo, puoi farlo ma questa roba fuori dal confessionale non l’hai mai manifestata. Io credo che lui abbia paura del confronto!”. La replica di Romita però arriva nel corso di un altro confessionale, in cui spiega perché ha agito in questo modo: “Avevo due possibilità: o andarmi a confrontare col grande capo Tavassi, o fare il confessionale e mandare un segnale a tutti coloro che vivono come me questo disagio”.

