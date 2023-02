Tavassi e Micol, cena romantica al GF Vip/ Lui: “Il primo appuntamento di tanti” e scherza sull’anello…

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, com’è andata la cena romantica al GF Vip?

Alfonso Signorini ha mantenuto la sua promessa e pochi giorni fa, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha regalato ad Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia una cena romantica. Un simpatico primo appuntamento, seppur all’interno della Casa, che i due hanno avuto a bordo piscina dove è stato apparecchiato un tavolo tutto per loro. Edoardo e Micol hanno avuto qualche ora di privacy, durante la quale hanno gustato del sushi e hanno scambiato qualche chiacchiera.

GF Vip: Edoardo Tavassi, la "romantica" poesia per Micol/ "Se vai via, hai le corna!"

Prima di iniziare la cena è stato Edoardo a svelare a Micol un retroscena romantico: “Ci doveva essere un biglietto, ti avrei scritto: ‘Questo è il primo appuntamento di tanti tanti che ci saranno fuori’, banale, ma è la verità”.

Tavassi e Micol, parole d’amore e lo scherzo sull’anello

Non senza imbarazzo, Edoardo Tavassi ha rivelato di trovarsi sempre in difficoltà in questi momenti romantici con le donne, eppure è riuscito a manifestare a Micol tutta la gioia del momento, dicendole: “Sono felice con te, sarò ancora più felice quando saremo fuori”. La Incorvaia, dal canto suo, ha fatto notare l’importanza delle parole di Edoardo: “Tu non dici mai che sei felice, che ora lo dici è una cosa molto bella per me”. E ha aggiunto: “Sono felice perché nessuno ti distrae e puoi stare soltanto con me”.

Tavassi accusa Sarah Altobello al GF Vip: "Ipocrisia totale!"/ Lei furiosa: "Io non tramo come loro"

Durante la cena non sono però mancati momenti esilaranti, come quando Tavassi ha fatto il gesto di prendere qualcosa dalla tasca interna della giacca e, di fronte allo sguardo attento di Micol, ha detto: “Che ti pensi? Sei pazza? Credevi avessi l’anello?”. “Ma sei matto? Ma figurati. Amore, ok che sono pazza ma non credo che mi reputi così pazza da volerti sposare”, è stata la replica della ragazza.













© RIPRODUZIONE RISERVATA