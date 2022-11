“Tavassi vs Fiordelisi? Guendalina furbacchiona”/ Tonon: “Non è ironica, offende”

Si è parlato del GF Vip stamane durante il programma di Canale 5, Mattino Cinque. In studio con Federica Panicucci vi erano Patrizia Groppelli, Elisa Toti e Raffaello Tonon che hanno commentato quanto vistosi ieri sera durante la diretta. Le prime parole sono state sullo scontro fra Guendalina Tavassi, ieri nella casa del Grande Fratello, e Antonella Fiordelisi. “Antonella non sa dove l’ironia”, esordisce Elisa Toti, ma la Groppelli aggiunge “Non sa dove è l’umiltà. La Tavassi è una così, simpatica, schietta, sincera, forse doveva vestirsi un po’ di più, ma la Fiordelisi ha sbagliato, si è posta in maniera irrispettosa”.

Federica Panicucci "Luca Onestini e Raffaello Tonon (Oneston) insieme al GF VIP"/ L'appello a Mattino 5

Diverso invece il parere di Tonon: “La Tavassi fa dei discorsi che non stanno ne in cielo ne in terra, ma la Fiordelisi ha citato in latino in maniera imbarazzante… La Tavassi poi non è ironica, è una furbacchiona, lei offende però facendo la piaciona allora passa, l’ha chiamata Tontonella”.

Raffaello Tonon stronca Pamela Prati "inadatta al GF Vip"/ E su Antonella Fiordelisi..

GF VIP, I 4 CASI DEL COVID: IL COMMENTO DA MATTINO CINQUE

Nel corso della puntata di stamane di Mattino Cinque si è parlato anche dei quattro casi covid nella casa del Gf Vip, leggasi Patrizia Rossetti, Gnocchi, Onestini e Attilio Romita. “I contagi ci sono ancora, noi ci tamponiamo ancora, controllati come noi…”, spiega Raffaella Tonon. Poi la Groppelli ha aggiunto: “Questa storia ci mostra che chi fa le vaccinazioni ormai il covid non è più pericoloso”, mentre Federica Panicucci ha aggiunto: “Credo che noi (riferendosi ai lavoratori di Mediaset ndr), siamo fra i più tamponati della storia”.

Raffaello Tonon contro Ginevra Lamborghini/ "Ha solo paura del giudizio esterno"

Ieri i quattro vipponi positivi si sono collegati da un albergo, dove sono stati messi in isolamento per evitare di contagiare anche gli altri concorrenti del Gf Vip 2022. Al momento non risultano ulteriori contagi di conseguenza è probabile che il virus sia stato fortunatamente circoscritto. In particolare si temeva per il conduttore Alfonso Signorini e per il suo contatto stretto con Pamela Prati, ma il direttore di Chi sta benissimo e ieri ha condotto come sempre la diretta del reality di casa Mediaset.











© RIPRODUZIONE RISERVATA