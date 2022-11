Guendalina Tavassi asfalta Antonella Fiordelisi: “Non capisci ironia, Tontonella”/ Ma Signorini non ci sta

Scontro Guendalina Tavassi-Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Scontro tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. La sorella di Edoardo ha cercato il confronto con l’ex schermitrice che aveva detto ad Oriana di non apprezzare i metodi di approccio di Edoardo con le ragazze della Casa. Guendalina, faccia a faccia con la concorrente, ha affermato: “Mi è dispiaciuto sentire quelle parole rivolte verso mio fratello. Hai detto a Oriana di coprirsi il sedere fino a due secondi prima e poi parli male con lei di lui. Mio fratello è molto profondo. C’è una cosa che si chiama ironia. La capiscono solo persone con intelletto” e rincara la dose “Tontonella, Tontonella, Tontonella!” ma Signorini la bacchetta, così è troppo.

GRANDE FRATELLO VIP 2022, 17a PUNTATA/ Diretta: in 7 al televoto per il preferito

Antonella si è difesa spiegando: “Non ho parlato male, gliel’ho detto in faccia. Con Oriana mi sono scontrata inizialmente, poi mi sono ricreduta e ora siamo in buoni rapporti. Io le cose le dico in faccia”. Guendalina ha poi attaccato Antonella anche riguardo la sua relazione con Edoardo Donnarumma: “Non sei una persona profonda. Fino a due secondi prima stavi insieme ad un altro, sei entrata qui e ti sei messa insieme a Edoardo, poverino. Questo perché Antonino non ti guardava. Mio fratello è ironico e selettivo”.

Antonella Fiordelisi contro Micol: "Persona incoerente"/ "Io innamorata di Edoardo"

Antonella Fiordelisi risponde a Guendalina Tavassi: “Vuoi fare spettacolo!”

Antonella Fiordelisi ha cercato di controbattere alle accuse di Antonella, affermando: “Probabilmente non ti è bastato lo spettacolo con tuo fratello e ora vuoi attaccare. Ho detto la mia ad Edoardo, ci diciamo le cose in faccia. È una cosa che ho detto a lui in primis e poi agli altri. Con Edoardo ho un bellissimo rapporto, non ho mai parlato male di lui”. Ma Guendalina ha sottolineato ancora: “Mio fratello scherza molto ed è molto ironico. Ma se non le arriva non è più un problema suo. Stai facendo l’avvocato, sei venuta al Grande Fratello tesoro”.

Edoardo Tavassi furioso con Antonella Fiordelisi: "Non offendere mia sorella di fronte a me"/ Lite al GF Vip!

Ad intervenire nella discussione anche Sonia Bruganelli, che dice: “Io penso che Antonella si sia legata ad Oriana non per parlare male di tuo fratello ma perché ha 2 milioni di followers”. Tornata poi nella Casa, Antonella ha avuto un confronto anche con lo stesso Edoardo, che all’ex schermitrice ha detto: “Contro mia sorella non si può vincere. È l’unica persona che non avrei messo contro di te”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA