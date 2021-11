Taverna Paradiso, Rete 4/ Sylvester Stallone nei panni di attore e regista

Taverna Paradiso, film diretto da Sylvester Stallone

Taverna Paradiso va in onda a partire dalle ore 14.45 su Rete 4 oggi, 7 novembre 2021. Il film di genere drammatico è una produzione americana del 1978, diretta da Sylvester Stallone, qui al suo debutto da regista. Il soggetto del film è tratto dal romanzo omonimo dello stesso attore. Gli interpreti, allo stesso Sylvester Stallone sono: Armand Assante, Lee Canalito, Frank Mcrae, Anne Archer, Terry Funk, Kevin Conway. Nella colonna sonora figurano brani di Bill Conti e del grande cantautore americano Tom Waits. Risulta essere un’opera molto diversa rispetto alla normale filmografia del regista in questione che qui sfrutta un po’ meno i suoi muscoli per mostrarsi anche aperto alla riflessione.

Taverna Paradiso, la trama

La vicenda di Taverna Paradiso è ambientata a New York nel 1946 in un quartiere poco raccomandabile dove vivono i tre fratelli Carbone. Il primo Cosmo, è un ragazzo con la sindrome di Peter Pan, ricco di sogni irrealizzabili, Lenny è reduce dalla seconda guerra mondiale ed è rimasto zoppo. Come impiego fa l’imbalsamatore di cadaveri, il terzo Victor è una persona buonissima quanto possente e per vivere consegna il ghiaccio a domicilio.

La situazione sentimentale dei tre fratelli è abbastanza ingarbugliata, mentre Cosmo è fidanzato con Bunchie però vorrebbe sposare Annie, Lennie, essendo timido e impacciato, non riesce a legarsi a nessuna donna, Victor invece frequenta Susan che, tra l’altro, gli impartisce lezioni di inglese. Vista la presenza fisica, Victor convinto da Cosmo, ma osteggiato dall’altro fratello Lennie, sfida a braccio di ferro un uomo facente parte di una banda di malviventi e lo sconfigge. Purtroppo, però, questa vicenda non frutta i soldi sperati ai 3 fratelli e la loro situazione economica comincia a peggiorare.

Ancora una volta sarà Cosmo a risolvere i loro guai grazie a una idea folle ma redditizia. Si tratta di sfruttare la Taverna Paradiso per organizzare incontri di lotta libera con tanto di scommesse. La storia ha un lieto fine e la famiglia dei tre fratelli può riprendere in mano le sorti beffarde di un destino, sino ad allora non molto felice.

Video, il trailer del film “Taverna Paradiso”





