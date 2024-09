Morgan Riddle, chi è la fidanzata di Taylor Fritz

Jannik Sinner si appresta a scendere in campo nell’ultimo atto dello US Open, il grande slam nel quale incontrerà in finale l’americano Taylor Fritz, grande sorpresa del torneo a in grande ascesa anche nella classifica e nel ranking ATP. Taylor Fritz non ha tenuto nascosta la fidanzata Morgan Riddle, un’influencer e molto appassionata di sport, oltre al tennis per ovvi motivi non è raro infatti trovarla a seguire le gare di Formula Uno, ma anche sugli spalti per il Super Bowl, quello che è certo è che sarà in tribuna per seguire il fidanzato Taylor Fritz contro Jannik Sinner.

In un suo intervento Instagram, Morgan Riddle si è espressa così riguardo alla passione per lo sport e al ritorno in palestra dopo quasi un mese di stop, un lasso di tempo sicuramente eccessivo per un’appassionata di sport come lei: “Sto andando ad allenarmi per la prima volta dopo più di tre settimane! L’ultimo mese ho dato priorità al divertimento e a qualsiasi forma di benessere fisico e mentale. Ho preso 5 chili, ma non mi sono allenata nemmeno una volta e non ho rimpianti perché ho mangiato i migliori bagel e pizza di New York e ho dato al mio corpo la possibilità di riposare”.

Fidanzata Taylor Fritz, la rivelazione di Morgan Riddle

Nei mesi scorsi la modella e influencer Morgan Riddle è finita al centro di una triste vicenda, visto che la fidanzata di Taylor Fritz è stata la sfortunata protagonista di un episodio andato in scena durante l’edizione 2024 del Super Bowl, dove sarebbe stata palpeggiata da uno sconosciuto mentre si godeva lo show, episodio che ovviamente Morgan Riddle ha voluto denunciare sui social.

Intervenendo sula questione la fidanzata di Taylor Fritz si è sfogata duramente: “Non posso credere al livello di molestie che abbiamo affrontato questo fine settimana da parte degli uomini. Negli ultimi 3 giorni sono stata afferrata, palpeggiata, molestata, vittima di catcalling senza sosta praticamente ogni pochi minuti quando eravamo in pubblico”

