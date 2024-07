DIRETTA MUSETTI FRITZ/ Video streaming tv: c’è un incrocio poco felice a Londra (Wimbledon 2024, 10 luglio)

DIRETTA MUSETTI FRITZ: I TESTA A TESTA

L’imminente diretta di Musetti Fritz conta tre precedenti, dunque il quarto di finale a Wimbledon 2024 rappresenterà il quarto incrocio tra i due giocatori: per il momento il bilancio sorride a Taylor Fritz ma l’ultima sfida l’ha vinta il nostro Lorenzo Musetti, ed è una partita di quest’anno. Certo: eravamo sulla terra, superficie sulla quale il californiano è molto migliorato ma non ha ancora raggiunto i livelli del carrarese. A Montecarlo, torneo Masters 1000, Musetti si era imposto in maniera netta con il risultato di 6-4 6-4, giocando uno di quei match che ci hanno fatto dire come il grande e definitivo salto di qualità possa essere davvero dietro l’angolo.

Le altre due partite come già detto le ha vinte Fritz, sempre nel 2022: una nel girone di Coppa Davis con il risultato di 7-6 6-3, su cemento e campo indoor, l’altra proprio a Wimbledon in quello che era il primo turno, con punteggio 6-4 6-4 6-3. Ecco: questo precedente purtroppo può essere indicativo per la location e perché, anche se due anni nel mondo del tennis possono cambiare molto, a dire il vero la situazione è molto simile a quella di allora. Non resta che sperare che la quarta sfida in totale e la seconda ai Championships prenda una direzione diversa, ma questo lo scopriremo tra poco quando Musetti e Fritz scenderanno in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI MUSETTI FRITZ IN STREAMING VIDEO TV

Naturalmente la diretta tv di Musetti Fritz sarà offerta a tutti gli abbonati della televisione satellitare, perché Wimbledon 2024 è appannaggio di questa emittente che a questo livello del torneo dello Slam fornirà tutti i match almeno di singolare, attraverso i suoi canali che sono soprattutto Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, rispettivamente ai numeri 203 e 201 del decoder. In assenza di un televisore sarà comunque possibile seguire Musetti Fritz anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: l’opzione è disponibile con l’applicazione Sky Go, che i clienti potranno attivare sui loro apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

MUSETTI FRITZ WIMBLEDON 2024: SFIDA DURISSIMA!

È per mercoledì 10 luglio l’appuntamento con la diretta di Musetti Fritz: un giorno importantissimo per il nostro Lorenzo Musetti, impegnato nei quarti di Wimbledon 2024 e a caccia di quella che sarebbe la prima semifinale Slam in carriera. A dire il vero Musetti non ha mai giocato nemmeno i quarti: ricordiamo che essendo un classe 2002 la sua carriera è ancora molto giovane, anche se il fatto che sia emerso presto sul circuito professionistico del tennis Atp ci fa pensare a un giocatore esperto e navigato, cosa che da un certo punto di vista è sicuramente ma cosa che, per contro, non deve farci dimenticare che per esempio ha un anno meno di Jannik Sinner.

Sarà sfida tostissima quella di Musetti a Wimbledon 2024: l’avversario è Taylor Fritz, già otto titoli Atp e ai quarti dei Championship per la seconda volta in tre anni; lo statunitense è elemento davvero solido che da qualche tempo (potremmo dire da quando ha battuto Rafa Nadal per vincere Indian Wells, era il 2022) sembra aver fatto il salto di qualità anche se adesso gli manca ancora il centesimo per la vera gloria. Vedremo cosa succederà nella diretta di Musetti Fritz, possiamo dire che lo statunitense sia favorito ma che il carrarese abbia tutte le carte in regola per fare il colpo e volare in semifinale.

DIRETTA MUSETTI FRITZ: IL CARRARESE PER IL SALTO

Siamo davvero concentrati sulla diretta di Musetti Fritz, intrigante quarto a Wimbledon 2024 e match di straordinaria importanza per l’azzurro: terzo italiano a centrare i quarti dei Championships in questa edizione, dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini, di lui si è sempre detto che avesse un talento smisurato (anche più dell’attuale numero 1 Atp) ma non accompagnato da tattica e mentalità troppo solide, tanto che alcune sconfitte in carriera, unite ad atteggiamenti del corpo non troppo consoni, hanno contribuito a rafforzare l’immagine di un eterno incompiuto.

Come detto però Musetti ha appena 22 anni, e sta crescendo anche su questo piano: lo ha dimostrato per esempio proprio due giorni fa a Wimbledon 2024 quando ha rimontato Giovanni Mpetshi Perricard, avversario certamente non impossibile ma che aveva vinto il primo set e poteva creare un altro tipo di match. Dunque, adesso vedremo la prova Taylor Fritz: certamente come detto Musetti non parte favorito, siamo ai quarti di Wimbledon 2024 e la pressione può contare ma questo, come vedremo, può essere vero anche per il ventiseienne di San Diego…











