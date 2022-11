Taylor Mega: amore libero con Alberto e Giaele del Gfvip/ “Lui gay al 100% e lei…”

Grande Fratello vip 2022, Taylor Mega si apre sui gieffini e suoi ex amori Giaele De Donà e Alberto De Pisis

Potrebbe prendere presto parte al Grande Fratello vip 7 in corso, Taylor Mega, dal momento che ora si sbottona senza filtri sull’amore condiviso in libertà, e contro i pregiudizi, con Alberto De Pisis e Giaele De Donà. L’occasione che la modella ha per parlare di sé e le sue lovestory con i giovani concorrenti del Grande Fratello vip 2022 é un’intervista concessa a Turchesando, format condotto da Turchese Baracchi, dove la seducente e misteriosa Taylor Mega non risparmia particolari intimisti su di lei e gli ex gieffini.

“Con Giaele è nata una grandissima attrazione- esordisce, la modella dagli occhi di ghiaccio parlando della mora ammaliatrice del Grande Fratello vip 2022, secondo l’intervista ripresa da Isa & Chia. –. Io l’ho conosciuta in Sicilia con Bradford Beck (allude al marito di Giaele, ndr) che a quel tempo non era suo marito. Sono rimasta colpita dal suo carattere e dalla sua personalità”. La lovestory tra la bionda e la mora si é rivelata un amore fugace, eppure come aggiunge l’intervistata: “Abbiamo mantenuto un buon rapporto”. Le due modelle hanno condiviso le calde vacanze insieme. Che Giaele De Donà abbia tradito l’attuale marito e imprenditore americano? La domanda sorge spontanea. “Quest’estate siamo andate a Capri insieme e lì è scattato qualcosa- svela quindi Taylor – Non si può però chiamare tradimento, perché è una relazione aperta. Non è durato molto”.

Alberto De Pisis e Giaele De Donà verso il confronto con Taylor Mega?

E che dire dell’altro ex e protagonista del Grande Fratello vip 2022? “Una persona stupenda -fa sapere, poi, su Alberto De Pisis, Taylor Mega, sbottonandosi su tanti particolari, quindi anche sull’orientamento sessuale del gieffino-, mi dispiace che non riesca ad uscire ed esprimersi al 100%. Alberto è sempre stato gay. Poi ad un certo punto eravamo a Cortina anni fa e non so, ci siamo guardati ed è sbocciato qualcosa”.

L’amore con Alberto De Pisis é stato -a detta della modella – una scoperta per il gieffino e al contempo una riscoperta per lei dell’amore tangibile e libero: “Per me è stato molto imbarazzante perché sapevo che era gay, che non era andato con nessuna donna. Non sapevo come affrontare la cosa. Ho cercato di capire se provasse lo stesso interesse e ho capito che c’era qualcosa”.

Che gli ex Grande Fratello vip 2022 possano avere un confronto nella Casa, con Taylor Mega, sulle due ultime dichiarazioni?











