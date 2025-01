Il mondo del gossip è sempre alla ricerca di nuovi scoop, ma a volte sono i diretti interessati (i vip) a darli in maniera quasi involontaria. Era da un po’ che Taylor Mega non faceva più parlare di sé poi è arrivata l’intervista a Belve a far ricadere su di sé un po’ di attenzione mediatica. Sul suo profilo Instagram ha voluto stuzzicare la curiosità dei suoi followers con una storia molto interessante: la si vede presumibilmente a letto, senza maglietta, che abbraccia un uomo con un braccio tatuato in bella vista. E la didascalia: “Choose your dreams”.

Chi è il misterioso fidanzato di Taylor Mega? Si tratta di Francesco Riviera. Fa l’influencer, proprio come la sua fidanzata, e sui social dà consigli su come migliorare il proprio posizionamento. Si viene anche a sapere che è stato lui a gestire un’app di fitness di Taylor Mega. Molto spesso si decide di non mischiare amore e affari, ma si vede che in questo caso la chimica era troppo e la miccia si è accesa andando a scatenare un fuoco di passione.

Taylor Mega e i suoi flirt passati: da Tony Effe al rapper Fedez

Sembra proprio che Taylor Mega abbia di nuovo trovato il sorriso con un nuovo amore al suo fianco. Si chiama Francesco Riviera e fa il suo stesso lavoro, quindi non avranno problemi di conversazione. Per i suoi fan l’importante è che abbia ritrovato il sorriso e a giudicare dalla foto che ha postato sul suo profilo Instagram pare proprio esserci riuscita e chissà che non riesca a formare una famiglia.

Taylor Mega ha fatto sempre parlare di sé per via dei suoi passati flirt: è stata legata dal punto di vista sentimentale al cantante Tony Effe, che salirà sul palco dell’Ariston presentando una canzone inedita. La storia è finita molto male a causa di un tradimento di lui. A Belve da Francesca Fagnani la donna ha raccontato di essere contenta che lui abbia trovato l’amore con Giulia De Lellis. Poi, sempre stando alle sue parole, pare che abbia avuto un flirt con il rapper Fedez, che anche lui sarà al Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti.

