Taylor Mega ha un fidanzato attualmente? “Vorrei una famiglia”

Negli ultimi anni la modella e influencer è finita spesso al centro del gossip per via delle sue storie passate e dei flirt, dal legame con Tony Effe al flirt con Flavio Briatore e Fedez, come svelato dalla stessa Taylor Mega nei mesi scorsi. E proprio soffermandosi sul rapper ed ex marito di Chiara Ferragni, Taylor Mega ha sganciato una bomba: “E’ stata una cosa passionale, non si può parlare di tradimento se una coppia è aperta. Una coppia aperta è un tipo di relazione dove ci sono più concessioni, e manca l’esclusività tipica delle relazioni tradizionali” le parole di Taylor Mega.

Oggi invece Taylor Mega ha un fidanzato? A quanto pare l’influencer sarebbe single, ma senza dimenticare la sua voglia di costruire una famiglia: “Spero di costruirla e di avere un figlio” ha confessato qualche tempo fa riguardo alle sue ambizioni future.

Taylor Mega rivela: “Ci sono tante coppie aperte”

Al momento l’influencer ed ex concorrente de L’Isola dei famosi non avrebbe dunque una relazione, ma per quanto riguarda il futuro Taylor Mega ha già confidato quali pieni desidera. A Le Iene qualche tempo fa la modella si è lasciata andare a una curiosa confessione sul mondo degli influencer: “Ce ne sono molte di coppie aperte, le persone vedono solo quello che vogliono vedere, quando diventi un business ambulante, non puoi sempre comportarti come vorresti, devi seguire certe regole di immagine” le parole della modella ed ex fidanzata di Tony Effe, che con il rapper ha conservato dei buoni rapporti nonostante la fine della loro storia risalente a qualche anno fa.

Nelle ultime settimane invece Taylor Mega ha svelato una questione di famiglia, ovvero la relazione nata tra la sorella Giada Todesco e il suo ex fidanzato: “Che brava ragazza di grandissimi valori. Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza” ha scritto la modella sui social provocando la ragazza.