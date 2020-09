Taylor Mega: “Asessuali? Problemi fisici o mentali”/ È bufera: lei cancella tutto

Taylor Mega torna a far parlare di sè scatenando una polemica. L’influencer che ha trascorso l’estate insieme al fidanzato Tony Effe senza partecipare ad alcun evento pubblico, ma continuando ad informare i fans sui suoi movimenti attraverso foto e video pubblicati su Instagram, nelle scorse ore, ha deciso di trascorrere del tempo in compagnia dei followers rispondendo ad alcune domande. L’influencer ha così utilizzato l’apposita funzione di Instagram soddisfando la curiosità dei suoi ammiratori. Tra le tante domande a cui Taylor ha deciso di rispondere è spuntata anche quella sugli asessuali. La risposta fornita da Taylor Mega, però, non è stata affatto gradita dal popolo del web che ha replicato all’influencer finita al centro della bufera al punto da aver, poi, cancellato, la storia in questione.

TAYLOR MEGA RISPONDE ALLE CRITICHE SUGLI ASESSUALI: “NON SI PUO’ DIRE PIU’ NIENTE”

“Cosa pensi di chi è asessuale?“: è questa la domanda che Taylor Mega ha ricevuto su Instagram e a cui ha deciso di rispondere. “Problemi di natura fisica o mentale“, sono state le parole scritte dall’influencer e che hanno scatenato la dura reazione del mondo del web. Di fronte alle critiche ricevute, Taylor ha cancellato la storia in questione per poi aggiungere: “Certo che non si può dire più niente”. In molti, inoltre, pensano che quello di Taylor Mega sia stato uno strategemma per far parlare di sè in vista della pubblicazione del suo libro “La bambina che non c’è più”. Sarà davvero così? In attesa di scoprirlo, Taylor, sui social, continua a mostrarsi serena, sorridente e super impegnata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA