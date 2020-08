Taylor Mega “Discoteche chiuse, assembramenti ovunque”/ “Covid? Io ho il terrore…”

Taylor Mega polemica sui social in merito alla chiusura delle discoteche. La giovane influencer nelle scorse ore ha pubblicato una storia in cui mostra un’istantanea di un comizio di Matteo Salvini per il tour promozionale della Lega in una località non precisata. Si nota un grande seguito di persone per il leader del Carroccio, intento nel fotografare la platea, ma non c’è traccia, se non rara, di rispetto delle norme anti Covid. Distanze? Inesistenti. Mascherine? Pure. Allora Taylor Mega ha scritto: «Vedo assembramenti e vedo gente senza mascherine. Però le discoteche vanno chiuse». In fondo ha precisato che non voleva essere una storia contro Salvini. Dalle sue parole traspare infatti l’intento di evidenziare una delle “ipocrisie” di questi tempi così difficili. D’altra parte, una cosa non deve escludere l’altra: è bene che le discoteche siano chiuse, se non c’è il rispetto delle norme anti contagio, ma è importante rispettare le regole in tutte le occasioni, anche durante manifestazioni.

TAYLOR MEGA E LA PAURA DEL COVID

Nei giorni scorsi invece Taylor Mega ha parlato della questione sul Corriere della Sera, raccontando di come la pandemia di coronavirus l’ha cambiata. «Potrà sembrare scortese dare il gomito o schivare chi si avvicina, ma io lo faccio, anche se ci rimangono male». E poi ha paura di eventuali complicazioni: «Io ho il terrore di finire in ospedale, intubata». Il problema è che quando c’è stato un allentamento delle restrizioni, in molti hanno abbassato la guardia. Anche lei. «Anche io avevo ricominciato a fare serate, a luglio. Però ho capito presto che la situazione non era gestibile». La showgirl 26enne quindi non se l’è più sentita, sarebbe stato troppo rischioso. In questa intervista di tre giorni fa ha affrontato anche il capitolo discoteche: «Mi dispiace dirlo ma se anche i proprietari avessero gestito meglio la situazione ora non avrebbero dovuto richiuderle. Anche se, in generale, non credo sia giusta questa scelta del governo».



