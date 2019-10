Giorgia Venturini: “Taylor Mega mi ha fatto delle avances”/ “Voleva fare scandalo”

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Giorgia Venturini, oggi volto femminile di Tiki Taka dove ha legato con Wanda Nara che considera “una sorella”, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna, svela un retroscena su Taylor Mega. Giorgia e Taylor hanno partecipato insieme all’Isola dei Famosi anche se l’avventura di Taylor in Honduras durò solo una settimana. Durante i giorni che trascorsero sull’isola, però, accadde qualcosa tra Giorgia e Taylor. “A telecamere spente mi ha fatto delle avance…Mi ha detto: ‘Fidanziamoci così facciamo scandalo…’ Le ho risposto di no perchè ho altri gusti e poi non è il mio stile… Oggi non ci sentiamo più, abbiamo preso strade diverse” – ha raccontato la Venturini a Diva e Donna. Le parole di Giorgia alimentano così il sospetto avanzato dal paparazzo Alan Fiordelmondo che aveva parlato di una storia studiata a tavolino riferendosi alla relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo.

GIORGIA VENTURINI: “WANDA NARA? E’ LA MIA SORELLINA”

Dopo aver messo in mostra la sua bellezza sull’Isola dei Famosi, Giorgia Venturini è approdata nel salotto di Tiki Taka dove ha legato subito con Wanda Nara. “Non nego che tra due donne in tv possa esserci una certa rivalità, soprattutto, fra due come noi che hanno caratteri molto forti, ma poi, conoscendola, giorno dopo giorno, è nata una bella intesa” – spiega Giorgia a Diva e Donna – “siamo diventate amiche, quasi inseparabili. Ci sentiamo spesso e, a volte, ci vediamo anche fuori dal lavoro. Ora la chiamo la mia sorellina. Alla fine, io sono l’ultima arrivata a Tiki Taka e lei mi ha accolto bene, non era scontato”, aggiunge la Venturini. Alla sua prima esperienza televisiva, Giorgia ammette di essere stata fortunata. Per quanto riguarda la vita privata, invece, la Venturini nega il flirt con il miliardario iraniano Hormoz Vasfi. “E’ solo un amico” – assicura – “conosco il figlio e spesso ci vediamo in gruppo”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA