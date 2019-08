Taylor Mega e il livido quadrato/ Il manager: “Sei andata con uno con la cap*ella..”

Lei è la regina del trash e dei social ma in molti la conoscono per le sue apparizioni tv (e al Grande Fratello), lei è la bella Taylor Mega, nemica giurata di Francesca de Andrè e non solo. Chi la segue sa bene che l’influencer non ha bisogno di presentazioni e proprio nelle ultime storie condivise su Instagram c’è davvero l’essenza di quello che rappresenta e di quello che è per i fan. In un primo momento, Taylor Mega si mostra alle prese con il suo allenamento (è già alla seconda lezione) facendo vedere però che non rinuncia mai ai suoi gioielli tanto da tenere nel seno il suo bracciale Cartier. Le risate con lei non mancano mai ma se in un primo momento il tono è ilare e simpatico, in un secondo momento tutto cambia. Taylor Mega appare sul divano di casa sua in videochiamata con il suo manager e proprio a lui mostra uno strano livido che le prende quasi tutta la gamba.

LA BATTUTA TRASH DEL SUO MANAGER IN RISPOSTA AL SUO LIVIDO

“Guardate qui, ho un livido stranissimo da tre giorni, è quadrato e grandissimo”, Taylor Mega mostra ai suoi fan questo livido sul polpaccio escludendo che se lo sia fatto durante il suo allenamento. A guardarla sorridendo è il suo manager che, sconvolto, alla fine trova la soluzione a questo mistero: “Forse sei andata con uno con la cap*ella quadrata”. A questo punto i due si sciolgono in una lunga e fragorosa risata che spinge l’influencer a staccare anche la diretta e rimandare il tutto ad oggi tornando sui social come se niente fosse. Sarà questa la soluzione al mistero? Siamo sicuri di no ma tanto basta per attirare nuovamente attenzione sulla Mega e le sue “frequentazioni”…

