Taylor Mega e Sonia Bruganelli/ Lusso e shopping sfrenato a Milano: critiche sul web

Shopping sfrenato per Taylor Mega e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Le due neo-amiche si sono date appuntamento nella lussuosa boutique Chanel a Milano, dove hanno passato a rassegna borse e pochette, concedendosi qualche ora di compere. Taylor Mega e Sonia Bruganelli, avvistate per la prima volta insieme, potrebbero essersi conosciute qualche settimana fa dietro le quinte di Ciao Darwin – Terre Desolate, dove l’influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha vestito i panni della capitana delle Messaline, nella sfida contro le Giuliette. Il lungo pomeriggio di shopping lussuoso è stato immortalato da una serie di Instagram Story, dove le due sono apparse in sintonia e alla ricerca della borsetta giusta per l’estate 2019. Ma, nell’ostentare il lusso delle compere sfrenate, le due bionde protagoniste dei social hanno scatenato le critiche degli haters, che già in passato hanno preso di mira la moglie di Paolo Bonolis.

Taylor Mega alla ricerca della borsa perfetta

Taylor Mega e Sonia Bruganelli a caccia di borse lussuose in un pomeriggio di shopping sfrenato. L’influencer si è lasciata conquistare da una borsa a righe orizzontali nere e dorate a forma di piramide, ma la moglie di Paolo Bonolis le ha sconsigliato l’acquisto: per l’estate ormai imminente “non va bene, è un pezzo… un bel pezzo, ma è più bella la mia. Taylor! – ha aggiunto poi la Bruganelli nel video – Di’ quanto è bella la mia”. Nel breve filmato condiviso sui social, la moglie di Bonolis ha ammesso di dare lezioni alla sua nuova compagna di avventure: “Lei ancora non ha deciso, sta imparando, le sto insegnando due concetti base”. Taylor Mega, infatti, si è lasciata consigliare da lei anche quando ha preso in mano una borsa di colore bianco, molto più semplice della prima, per la quale la Bruganelli, con un pizzico di ironia, ha chiosato “è carina, semplice e carina, semplice come te Taylor. Low profile, amore, che bella che sei”. Indecisa sull’acquisto, l’influencer, si è lasciata poi conquistare da una pochette e da uno zainetto; alla fine, però, la scelta ricade sul secondo: “Tutta la vita questo”, ha confermato Bruganelli.

