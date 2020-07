Taylor Mega e Tony Effe/ Bacio e parole choc: “Sco*ami come..”

Il tira e molla sembra essere finito ormai da un po’ tra Taylor Mega e Tony Effe visto che i due sono spesso immortalati insieme e loro stessi si mostrano tra storie “casalinghe” e selfie “maledetti” in cui appaiono con la lingua bene in vista o in abbigliamento sexy. I fan sono pazzi di loro anche se in molti invitano Tony Effe a trovare di meglio ma l’ultima foto pubblicata proprio da quest’ultimo e ripresa da Taylor Mega sul suo profilo Instagram porta tutto ad un altro livello e fa alzare le temperature di questa estate “poco afosa” in materia di gossip. I due si sono immortalati in un bacio cinematografico che possiamo etichettare come “il bacio di Spiderman” e chi ha seguito la saga cinematografica sull’eroe Marvel sa bene anche il perché.

TAYLOR MEGA E TONY EFFE “E IL BACIO DI SPIDERMAN”

Il bacio iconico dell’uomo ragno e della sua bella è proprio quello che vede lui in posizione appesa a testa in giù e lei pronta a baciarlo restando così senza fiato, sarà successo lo stesso anche a Taylor Mega? Siamo sicuri che la bella influencer non era alle prese con un Tony Effe appeso a testa in giù ma l’effetto regalato ai fan dalla foto è proprio quello e allora la fantasia non ci mette poi molto a galoppare lontano. Le polemiche comunque non mancano e se vogliamo mettere da parte il romanticismo del bacio, possiamo concentrarci sulle parole di Taylor Mega che pubblicando la foto scrive: “Baciami come mi ami scopami come se mi odi…”. In molti hanno fatto notare le parole choc ma altri ci sono passati sopra al grido di “Bellissimi”!.

Ecco lo scatto e i relativi commenti:





