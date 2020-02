Taylor Mega e Tony Effe: torna l’amore?/ Effusioni social e una lingua birichina…

Taylor Mega e Tony Effe sembrerebbero essere tornati assieme. Il gossip si rincorreva da tempo, ma proprio in queste ore è arrivata di fatto la conferma attraverso una serie di stories su Instagram, pubblicate dalla stessa biondissima influencer. Il grande “evento” si è verificato nella serata di ieri, mentre andava in scena la lite al Grande Fratello Vip fra Patrick Pugliese e Antonella Elia (quest’ultima, tra l’altro, accusatrice proprio della Mega nelle scorse settimane). Ecco quindi comparire sui social alcuni scatti che vedono Taylor e il cantante della Dark Polo Gang in atteggiamenti intimi e giocosi. Sia chiaro, nulla che possa essere paragonabile a dei gesti d’amore, ma l’intesa nella coppia sembra comunque esservi. I due sono stati fidanzati in passato, e si erano lasciati dopo che la Mega era rientrata in Italia a seguito dell’esperienza ne L’Isola dei famosi.

TAYLOR MEGA E TONY EFFE: UNA CENETTA ROMANTICA…

Il gossip circa un ritorno di fiamma però impazziva nelle ultime settimane, ed erano moltissime le voci che volevano appunto un riappacificamento fra i due, e un ritorno di fiamma. Fino a ieri, però, Taylor e Tony non erano mai usciti allo scoperto, lasciando il tutto nel limbo, ma la Mega ha deciso di rompere il silenzio, confermando le anticipazioni e i pettegolezzi rosa. I due si sono fatti delle foto forse durante una cenetta romantica, con un bel bicchiere di vino. La Mega aveva tra l’altro parlato di Tony durante una recente puntata di Mattino Cinque, e in quell’occasione aveva svelato: “Attrazione fisica sì, ma anche tanto amore. Lui sembra duro, ma in fondo è dolcissimo. Facciamo sesso cinque volte al giorno. Quando lui è stanco, self service”. Tony, dopo la bionda influencer, aveva avuto una relazione con Vittoria Ceretti, una supermodella italiana originaria di Brescia.

