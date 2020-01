Francesca Cipriani, Taylor Mega, Soleil: “Big penis book” / Choc:”Studi anatomia con cremeria”

Metti una casa nuova da inaugurare, un libro di “anatomia” a base di p*eni e alcuni dei personaggi più discussi di social e tv e il gioco è fatto. Potremo definirlo trova l’intruso o qualcosa di più spinto, fatto sta che nella stessa casa ieri sera Giacomo Urtis ha messo insieme Francesca Cipriani, Taylor Mega, Massimo Boldi, Elettra Lamborghini e Soleil Stasi e non per un film o un maxi intervento di chirurgia, o almeno si spera, ma per inaugurare la sua nuova casa. Il chirurgo lo ha rivelato nelle sue storie mostrando i suoi ospiti sul suo divano a cominciare proprio dalla giunonica Francesca Cipriani che ride un po’ ma poi tutto si complica quando è Taylor Mega a pubblicare le sue storie. L’influencer, reduce della sfuriata di Barbara d’Urso, mostra prima le immagini di un libro che Elettra Lamborghini sta sfogliando e in cui si vedono dei modelli con tanto di membri in bella vista e poi chiede alla Cipriani di commentare quello che stanno guardando.

UNA SERATA PARTICOLARE A BASE DI “STUDI DI ANATOMIA HOT”

L’ex gieffina non ha dubbi e risponde a tono: “Stiamo studiando anatomia, anatomia con la cremeria…”. A quel punto il doppio senso è chiaro a tutti e le risate non mancano. Il video è già finito in rete e sta facendo il giro del web tra chi commenta di aver avuto conferma di che pasta siano fatto la Mega, la Cipriani e la Lamborghini e chi, invece, non capisce la presenza di Massimo Boldi con le ragazze a casa di Giacomo Urtis. L’attore è un amico del chirurgo, ma perché prendere posto ad una cena con le altre invitate? I dubbi rimangono ma sicuramente il video avrà modo di fare il giro dei social e del web.





