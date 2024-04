Taylor Mega, ex fidanzata di Tony Effe/ L’influencer spiega i motivi della rottura: “Eravamo troppo egoisti”

Taylor Mega, l’ex fidanzata di Tony Effe torna a parlare della loro storia d’amore: “Ci siamo conosciuti su Instagram”

L’ex fidanzata per eccellenza di Tony Effe è senza dubbio la modella, influencer e personaggio dei reality show, Taylor Mega. I due hanno vissuto una storia d’amore molto intensa, caratterizzata da alti e bassi e continui tira e molla, come confessato dalla modella in un podcast di Luke Mariani.”E’ stata una relazione caratterizzata da dei tira e molla”, spiega Taylor Mega. “Tra di noi è finita perché vorrei una persona che pensa a farmi stare bene. Due egoisti non stanno bene insieme”, l’amara constatazione della celebre influencer.

Taylor Mega spiazza: "Ho avuto un flirt con Flavio Briatore"/ "Tony Effe? Gli voglio ancora bene"

“Ci siamo conosciuti su Instagram, mi aveva scritto un anno prima, ma io non sapevo niente. Poi mi sono trasferita a Milano, il mio manager mi parlò di questo ragazzo che in effetti mi aveva scritto un anno prima. Mi invitò cena, mi aveva fatto piacere, siamo usciti a cena, ci ho provato io, abbiamo dormito insieme e ci siamo innamorati. Lui sì, l’ho amato”, dice senza troppi giri di parole l’ex fidanzata di Tony Effe.

Pechino Express 2024, Taylor Mega e la sorella Giada nuove concorrenti?/ L'indiscrezione bomba

Tony Effe, l’accusa all’ex fidanzata Taylor Mega: “La sua gelosia mi ha fatto scappare”

Il cantante, in una intervista rilasciata ai microfoni di One More Time, è entrato ancora più nello specifico sulla rottura con Taylor Mega. “Il mio primo amore è finito per la gelosia di lei e lo capivo perché ero all’inizio del successo, ma questa gelosia mi ha fatto andare via. Poi sono diventato molto geloso io, ma Taylor Mega mi ha fatto cambiare. Quando l’ho tradita, ho pianto confessando il tradimento perché sapevo che sarebbe stata la fine del nostro rapporto”, le parole di Tony Effe.

Pechino Express 2024, Taylor Mega e la sorella Giada nuove concorrenti?/ L'indiscrezione bomba

“Tante volte non vorrei essere Tony Effe. Prima ero felice di esserlo, ma adesso con il successo le persone si relazionano diversamente con me. Mi sento più solo rispetto a prima”, ha concluso il giovane artista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA