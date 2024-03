Taylor Mega spiazza: “Ho avuto un flirt con Flavio Briatore”/ “Tony Effe? Gli voglio ancora bene”

“Ho avuto un flirt con Flavio Briatore”: la rivelazione di Taylor Mega spiazza

Taylor Mega, all’anagrafe Elisa Todesco, è un’influencer trentenne nota soprattutto per aver partecipato nel 2019 all’Isola dei famosi e per essere spesso al centro del gossip per i suoi flirt veri e presunti. Oggi invece ha spiazzato tutti con una rivelazione clamorosa. Ospite nel programma di Monica Setta dal titolo Storie di donne al bivio, infatti, Taylor Mega ha rivelato di aver avuto una breve relazione con Flavio Briatore che è durata, però, molto poco.

FLAVIO BRIATORE SMENTISCE: "MAI DETTO CHE NON SAREI ANDATO PIÙ IN SARDEGNA"/ "Auguro buon lavoro a Todde"

Il flirt tra Taylor Megan e Flavio Briatore risale al 2019 quando l’influencer e modella era in procinto per partire per l’Honduras. Infatti, ha confessato: “È durata pochissimo. Era un periodo prima dell’Isola dei Famosi, io non volevo neppure che uscisse, mettevo tutte storie in cui non si capiva che fossi a Monte Carlo…L’ho conosciuto proprio nel Principato. Mi ero un po’ fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiato e… Ma è durata pochissimo”.

Elisabetta Gregoraci torna in TV: "Made in Italy? È un'idea giusta"/ "Briatore? Parlo sempre bene di lui"

Taylor Megan ed i suoi flirt più celebri da Flavio Briatore a Tony Effe

Durante l’intervista nel talk di Rai2 di Monica Setta, Taylor Mega non si è sbilanciata molto sui motivi perché è finita con Flavio Briatore: “Se mi è dispiaciuto che sia finita? No, va bene così, c’è stato un ‘ghosting’ da ambo i lati.” E sempre a proposito di flirt e relazioni, la modella dal 2019 al 2022 ha avuto una storia d’amore con Tony Effe, rapper noto per essere uno dei componenti della Dark Polo Gang. Su di lui, ha confidato che nonostante tutto sono rimasti ottimi amici: “Non è finita male. È una persona a cui voglio ancora bene.”

Elisabetta Gregoraci: "Flavio Briatore? Non lavoro grazie a lui"/ "Frequento ospedali da quando ho 10 anni"

Spazio ha avuto, infine, a Storie di donne al bivio anche il lavoro di influencer Taylor Mega: “Per un post 40mila euro? Si, ma dipende dai lavori, mica tutti per un post pagano 40mila euro!”. Mentre alla domanda qual è un suo desiderio per il futuro ha confessato: “Mi piacerebbe trovare l’amore e avere una figlia, speriamo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA