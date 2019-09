Taylor Mega fidanzata con Giorgia Caldarulo/ Foto, bacio con l’ex di Uomini e Donne

Il gossip accennato qualche giorno sul nuovo amore di Taylor Mega trova oggi conferma attraverso le foto pubblicate dal settimanale Nuovo. La bella influencer ha davvero un nuovo amore e non si tratta di un uomo, bensì di una donna. Si tratta di un volto noto per i telespettatori di Uomini e Donne: lei è infatti Giorgia Caldarulo, un’ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi. Ad annunciarlo è proprio Riccardo Signoretti che su Instagram posta la foto del settimanale Nuovo in anteprima in cui si vede il bacio tra le due ragazze. Accanto a questa si legge: “Taylor Mega non smette di stupire. Su #settimanalenuovo in edicola giovedì tutti i segreti e le foto esclusive della sua nuova storia d’amore con una bellissima ragazza mora, già vista a @uominiedonne”.

Giorgia Caldarulo è la fidanzata “segreta” di Taylor Mega?

La bellissima ragazza mora in questione è proprio Giorgia Caldarulo che a Uomini e Donne è stata la corteggiatrice di Paolo Crivellin, tronista che ha poi scelto Angela Caloisi. La bella Giorgia sarebbe dunque la fidanzata, ormai non più segreta, di Taylor Mega. D’altronde quest’ultima non ha mai fatto mistero di aver avuto delle esperienze con donne oltre che con uomini dal punto di vista sentimentale. Queste le sue parole: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne. Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo. Potrei innamorarmi di una persona con molti più anni di me come di un ragazzino di 18 anni”.





