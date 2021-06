Taylor Mega ha un nuovo fidanzato?/ Baci in piscina con un uomo misterioso

Taylor Mega, in vacanza a Saint-Tropez, ha pubblicato su Instagram alcune storie in compagnia di un uomo misterioso. Le immagini non sembrano lasciare spazio a dubbi sul fatto che si tratti della sua nuova fiamma e non di un amico: i due si tuffano in piscina abbracciati e poi si scambiano effusioni e baci. “Ma quanto sono romantica oggi. Mi state chiedendo spiegazioni, ma è una storia lunga e travagliata che un giorno vi racconterò”, ha commentato Taylor Mega nella storia successiva. L’influencer rivela di aver ricevuto moltissimi messaggi dai suoi follower: “Non vi dico i commenti dopo queste storie”. Nelle scorse settimane Taylor Mega era stata pizzicata da “Chi” mano nella mano con Sacky, giovane rapper di 19 anni, per le vie di Milano. Chi è quindi il nuovo fidanzato della modella?

Taylor Mega terrorizzata "Sconosciuto conosce il mio indirizzo"/ Arriva un regalo e..

Taylor Mega in vacanza con il nuovo fidanzato?

Nelle stories seguenti, Taylor Mega si mostra in compagnia dell’uomo in questione: “Allora amore, qua dicono tutti che sei agèe. Ma vuoi dire a tutti quanti anni hai?“. Lui risponde di avere 38 anni. E ancora: “Ma come mai una persona si affianca a me diventa automaticamente billionaire?“, si chiede Taylor Mega, commentato i messaggi di chi sostiene che, per non avere una presenza fisica spettacolare, il misterioso uomo deve essere indubbiamente molto ricco. Ricordiamo che prima del breve flirt con Sacky, la modella è stata legata a Tony Effe. La coppia ha ufficializzato la rottura lo scorso febbraio: “È finita perché alcune storie finiscono. Nutro comunque un grande affetto e rispetto. Sono felice per i bellissimi ricordi e le cose positive che mi rimarranno”, aveva spiegato su Instagram. Taylor Mega non ha svelato il nome del suo nuovo fidanzato, con cui ha deciso di uscire in pubblico.

