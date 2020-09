Taylor Mega/ “Non guardo quanti soldi ha un uomo”: a Pomeriggio 5…

Taylor Mega torna nel salotto di Barbara D’Urso. Ad annunciarlo è stata la conduttrice di canale 5 che, nell’anteprima della puntata del 10 settembre di Pomeriggio 5 ha svelato l’argomento della seconda parte del programma. Dopo una prima parte dedicata alla cronaca, nella seconda parte si parlerà dei ricchi arroganti e tra gli ospiti in studio ci sarà proprio Taylor Mega. La D’Urso, senza svelare l’identità degli altri ospiti, ha annunciato la presenza dell’influencer mostrando un articolo in cui si parlava di una confessione fatta dall’influencer ai followers. Senza alcun evento pubblico a cui ha partecipato, Taylor ha trascorso l’estate con il fidanzato Tony Effe dedicando parte del suo tempo ai fans e rispondendo anche alle loro domande. Tra le tante è spuntata anche quella di un fan che le ha chiesto come si conquista una donna come lei. La risposta di Taylor ha fatto il giro del web ed oggi, ai microfoni di Pomeriggio 5, spiegherà la sua posizione.

TAYLOR MEGA: “LE DONNE COME ME NON GUARDANO QUANTI SOLDI HANNO GLI UOMINI”

Taylor Mega non usa giri di parole per rispondere ai fans con cui è sempre molto schietta. L’influencer, nelle scorse settimane, ha così spiazzato i followers rispondendo ad una domanda che le è stata fatta attraverso l’apposita funzione di Instagram. “Come si conquista una donna come te se non ho una lira?”, ha chiesto il fan. “Una donna come me non guarda quanti soldi hai perché sta così bene economicamente da potersi permettere il lusso di mantenerti”, è stata la risposta di Taylor Mega che ha così rivelato di non aver assolutamente bisogno di avere accanto uomini ricchi e di poterli anche mantenere. Oggi, nel salotto di Pomeriggio 5, svelerà altri dettagli?



