Tchouaméni alla Juventus?/ Calciomercato news, al posto di McKennie ma il Chelsea…

CALCIOMERCATO NEWS, AURELIEN TCHOUAMENI ALLA JUVENTUS

I bianconeri stanno lavorando per sistemare la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri in questa fase finale del calciomercato estivo e nel caso in cui dovesse partire Weston McKennie ci sarebbe la possibilità di vedere Aurélien Tchouaméni alla Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il centrocampista texano, valutato una trentina di milioni di euro dalla Vecchia Signora, sarebbe finito nel mirino del Tottenham del ds ex juventino Fabio Paratici il quale avrebbe proposto al collega Cherubini uno scambio con Tanguy Ndombele. Un’altra opzione potrebbe essere rappresentata da uno scambio con il Bayern Monaco per un vecchio pallino come Corentin Tolisso ma il nome più caldo per i piemontesi dovrebbe essere comunque quello di Tchouaméni, di proprietà del Monaco con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024. Sulle tracce del ventunenne francese potrebbe però non esserci soltanto la Juventus.

Calciomercato Juventus/ Guardiola si tiene Gabriel Jesus: "Sempre importante per noi"

CALCIOMERCATO NEWS, SE PARTE WESTON MCKENNIE

Le chances di vedere Aurélien Tchouaméni alla Juventus, che sta cercando di potenziare il suo centrocampo, potrebbero dunque aumentare se i bianconeri dovessero lasciar partire McKennie. Nella passata stagione Tchouaméni è stato in grado di collezionare ben 42 presenze totali fra campionato e Coppa di Francia impreziosite pure da tre reti e quattro assist vincenti forniti ai suoi compagni del Monaco mentre nell’annata calcistica appena cominciata ha già segnato un gol in sei apparizioni tra Ligue 1 e qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Secondo quanto rivelato da 90 min però, il Chelsea potrebbe rappresentare una concorrente difficile da battere per la Juventus dato che i Blues sarebbero pronti ad offrire addirittura 40 milioni di euro per il cartellino del calciatore monegasco.

LEGGI ANCHE:

Pjanic al Napoli?/ Calciomercato news, concorrenza di Fiorentina e Juventus per luiCalciomercato Juventus/ Niente ritorno al Lione, De Sciglio resta in bianconero

© RIPRODUZIONE RISERVATA