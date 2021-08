CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Nedved: “Cristiano Ronaldo resta nel modo più assoluto”

CALCIOMERCATO JUVENTUS, MISTER ALLEGRI SU RONALDO

La situazione riguardante il possibile addio di Cristiano Ronaldo in questa fase finale della finestra di calciomercato estivo sta facendo preoccupare parecchio i tifosi della Juventus. Il fuoriclasse portoghese ieri è stato inserito a gara in corso ed era riuscito anche ad andare a segno, con tanto di ammonizione per essersi tolto la maglietta nell’esultanza, salvo poi vedersi annullare il gol dal VAR. Al termine della sfida pareggiata con l’Udinese, l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha poi spiegato: “Cristiano sta bene, ho parlato con lui. Vedendo l’inizio della stagione, le condizioni di tutti, pensando alla partita, gli ho detto vieni in panchina che nel secondo tempo ci sarà bisogno di entrare, lui si è messo a disposizione. È entrato e ha fatto bene, anche gol, peccato che per un centimetro non fosse buono. Non è una questione tecnica, ma di capire i momenti. Prima che me lo domandiate: Szczesny è un grandissimo portiere, ma buttare la palla in tribuna non è vergogna.” Spazio poi pure per il nuovo arrivato dal Sassuolo Manuel Locatelli ed il chiacchierato Aaron Ramsey: “Locatelli può giocare sia da play che da mezzala, soprattutto con due in mezzo al campo che gestiscono un po’ il gioco viste le caratteristiche che abbiamo. E’ un po’ indietro di condizione, tra l’altro Ramsey oggi ha fatto una buona partita davanti alla difesa.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE PAROLE DI NEDVED

In casa Juventus prosegue il tormentone di calciomercato relativo alla permanenza di Cristiano Ronaldo. In scadenza di contratto fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022, ieri il portoghese è partito dalla panchina e le voci riguardanti il suo addio continuano a venire alimentate con Manchester City e Paris Saint-Germain attente alla situazione. Interpellato da DAZN prima dell’incontro pareggiato per 2 a 2 in casa dell’Udinese, il dirigente juventino Pavel Nedved al riguardo e sul mercato ha spiegato: “Non bisogna cercare sensazioni dove non ce ne sono. È stata una scelta condivisa con il giocatore e con l’allenatore perché siamo all’inizio della stagione ed è normale che la condizione non sia al meglio. Non riguarda solo Cristiano, ma tutta la rosa. Il mister cerca di mettere in campo la miglior squadra per questa partita. Se resta? Assolutamente sì. Abbiamo fatto due bellissime operazioni con Cherubini e siamo contenti come siamo.”

