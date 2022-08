Techetechetè/ Anticipazioni 10 agosto: si balla con Ricchi e Poveri, Boney M, Milk and Coffee e Passengers

Techetechetè, anticipazioni puntata 10 agosto: musica degli anni ’80 con 4 gruppi

“In quattro si canta meglio e a #Techetechete più siamo e più si balla!” È così che il profilo Twitter ufficiale di Techetechetè introduce la puntata in onda questa sera, 10 agosto 2022, su Rai 3. In attesa di avvistare stelle cadenti in cielo, la notte di San Lorenzo viene allietata da Rai 3 con la musica di alcuni gruppi che hanno avuto gran successo negli anni ’80. Il pubblico potrà infatti rivivere quegli anni attraverso le voci di quattro gruppi: Boney M, Milk and Coffee, Passengers e gli italianissimi Ricchi e Poveri.

“Oggi, #10agosto, è la serata dei grandi successi con una puntata di @RaiMassimiliano, alle 20:30 su #Rai1 e in streaming su #RaiPlay.”, ricorda inoltre nel consueto tweet il canale ufficiale di Techetechetè.

Techetechetè: su Rai3 Boney M, Milk and Coffee, Passengers e i Ricchi e Poveri

Boney M, Milk and Coffee, Passengers e i Ricchi e Poveri sono quindi i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè; andiamo dunque a rispolverare chi sono nello specifico questi gruppi.

Partiamo subito dai Boney M., gruppo musicale di genere disco, eurodance ed europop che nella sua formazione originale contemplava quattro cantanti e ballerini caraibici, – Maizie Williams, Sheila Bonnick, Nathalie e Mike – diretti dal produttore discografico tedesco Frank Farian. I Milk and Coffee, a dispetto del nome, sono un gruppo musicale italiano di genere pop ed eurodance, composto da tre voci femminili e una maschile: Giancarlo Nisi, Morena Rosini, Corrina Testa e Yvonne Harlow. Anche i Passengers erano un gruppo musicale italiano, composto però anche da americani. I quattro erano: Gesualdo “Kim” Arena, Chuck Rolando, Elwanda Contreras e Kathleen Flynn, sostituita nel 1980 da Mary Shay Collen. Concludiamo con i Ricchi e Poveri nella loro formazione originale: Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

In quattro si canta meglio e a #Techetechete più siamo e più si balla! 📌 Oggi, #10agosto, è la serata dei grandi successi con una puntata di @RaiMassimiliano, alle 20:30 su #Rai1 e in streaming su #RaiPlay. pic.twitter.com/aDYwXaFVdI — Techetechete' (@_Techetechete) August 10, 2022













