Techetechetè/ Las Ketchup, Cacao meravigliao e Armando De Razza: Juke-box caliente

Techetechetè accende il suo juke box con una nuova puntata tutta musicale. Per l’occasione, i filmati delle teche Rai sanano a ritmo caliente e vedranno l’alternarsi di canzoni, balli e coreografie tra i più sensuali del recente passato televisivo. Protagonista della serata sarà l’attore e cantante Armando De Razza, che a cavallo tra il 1989 e il 1990 raggiunse il successo con il singolo – diventato poi un vero e proprio tormentone – “Esperanza d’escobar”. La sua ascesa ha avuto inizio nella trasmissione televisiva International D.O.C. Club di Renzo Arbore, un programma che l’ha visto sdoppiarsi proponendo due personaggi, uno finto spagnolo, simile al già celebre Julio Iglesias, uno francese, ricalcante lo spirito malinconico dello chansonnier. I filmati riproporranno in particolare il suo successo dal ritmo latino dal titolo “La Lambada strofineira”, in un filmato tratto dal Festival di Sanremo del 1990.

Los Locos, Cacao Meravigliao

Il viaggio nel tempo proposto da Techetechetè farà poi un salto indietro. Ritroveremo una giovanissima Romina Power in un’esibizione da solista, ma anche il celebre “finto” spot “Cacao meravigliao”: era il 1987 e a “Indietro tutta” lo sponsor di un prodotto immaginario catturava l’interesse degli italiani proponendo ben tre versioni dello stesso: “Delicação”, “Spregiudicão” e “Depreção”. Ad accompagnare l’iconico sacchetto, che stasera rivivrà con i preziosissimi filmati delle teche Rai, un gruppo di ballerine, Marcia Sedoc, Amina Fofanà, Linda Udiny, Thel Montenegro ed Elsbert Sarmy, che presero il nome d’arte del celebre prodotto, “Cacao meravigliao”. Senza allontanarsi troppo dai balli a ritmo latino, la serata farà rivivere alcune esibizioni dei Los Locos, il duo più celebre di musica pop latina in Italia che negli anni novanta ha conquistato il pubblico con i brani “Macarena”, “El Meneaito”, “Tic tic tac” e “Mueve la colita”.

Las Ketchup: il tormentone Aserejé

Nell’appassionante viaggio di Techetehcetè alla scoperta della musica latina, potrebbe trovare spazio anche l’indimenticabile Sammy Barbot, ballerino francese classe 1950 che, assieme a Stefania Rotolo, giovane artista italiana, alla fine degli anni settanta catturò l’attenzione del pubblico con il programma Piccolo Slam. I filmati di Sammy Barbot probabilmente riproporranno le esibizioni più latine della sua carriera, a cominciare da l brano “El Macho/Macho’s slams, 45 giri pubblicato nel 1977. Spazio poi agli anni ottanta con i Tropicana, che pubblicando l’omonimo successo discografico, nel 1983 furono i protagonisti di quello che nei mesi successivi si rivelò essere il tormentone dell’estete. Dagli anni ottanta, Techetechetè si sposterà poi al 2002, quando un gruppo musicale spagnolo, quello dei Las Ketchup, conquistò l’estate degli italiani con il singolo Aserejé.



