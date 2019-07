Techetechetè/ Massimo Ranieri protagonista della serata: lo “scugnizzo” della TV

“Stasera, 1 luglio, una puntata tutta dedicata a Massimo Ranieri: “Quando l’amore diventa poesia” di Valentina Cotone e Francesco Valitutti. Alle 20:30 su Rai1 #techetechete”. Con questo messaggio, i canali social di Techetechetè, hanno annunciato la nuova puntata in onda stasera, interamente dedicata allo showman napoletano. Tanti i commenti di approvazione tramite Facebook, a testimonianza che la scelta della redazione Rai è stata azzeccata. “Stupendoooo il mio preferito”, si legge. E ancora: “Forse l’unico ad eccellere in tutti i campi dello spettacolo. Cantante, ballerino e attore eccelso”, “Sara’ una puntata bellissima sicuramente!”. “Allora anche stasera sarà una puntata che sicuramente non mi perderò, in quanto sia Massimo Ranieri che Techetechetè bisognerebbe inventarli, se non ci fossero”. Il programma andrà in onda poco prima del prime time, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Rai dopo il TG1 dell’ora di cena (a partire dalle 20.40).

Techetechetè, stasera l’appuntamento con Massimo Ranieri

Techetechetè, ha preso il via da quasi un mese, proponendo ogni sera il meglio della televisione attraverso le teche della Rai di Viale Mazzini. Il programma con pazienza certosina, esaminare attentamente lo straordinario repertorio scovando sketch, performance, brani e rarità che vengono mandati in onda con l’intento di sollevare nello spettatore oltre che il ricordo, anche la nostalgia. Inutile dire che il pubblico a cui punta lo show, non è giovanissimo, in modo da “richiamare alla memoria” i cosiddetti tempi che furono. Anche in questa bollente estate 2019, l’appuntamento con il preserale si preannuncia già imperdibile, tenendo compagna ad un pubblico molto vasto di persone. Massimo Ranieri oggi, sarà il protagonista assoluto della monografia, dopo aver visto personaggi come: Raffaella Carrà, Loretta Goggi, Enrico Montesano, Carlo Verdone, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e Giorgio Gaber. Come sempre il programma potrà essere visto anche in streaming e commentato sul web.

© RIPRODUZIONE RISERVATA