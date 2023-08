Flavio Insinna, prossimo all’addio alla Rai?/ “Sarò come gli addetti alle porte girevoli…”

Flavio Insinna é prossimo all’uscita di scena dalla Rai: aleggia il gossip bomba sul conduttore, il motivo

Flavio Insinna é prossimo all’addio alla Rai, o almeno questa sarebbe l’anticipazione bomba che aleggia sul conto del conduttore. Questo per effetto del preannunciato cambio di rotta del conduttore, sostituito da Pino Insegno al timone di un programma cult nei palinsesti Rai, TV e streaming. Si parla de L’eredità, nel cui cast dei protagonisti Flavio Insinna perde il ruolo di conduttore, in favore alla new-entry, Pino Insegno. Ma con l’uscita di scena, Flavio Insinna non resterà di certo a guardare. All’orizzonte per lui é previsto un cambio di impegni lavorativi, e più precisamente in cantiere per lui spunta la conduzione imminente di Techeteche Show. Format Rai che chiama Flavio Insinna al ruolo di conduttore da venerdì 25 agosto 2023, nella prima serata di Rai 1. E non solo. Perché il popolare Flavio é il prescelto per un ruolo principale nel documentary-film biopic sulla vita di Paolo Pizzo, campione di scherma. Trattasi del format La Stoccata Vincente.

Progetti, quelli nuovi previsti per il conduttore, che tuttavia potrebbero preludere ad un’uscita di scena da Casa Rai, per Flavio Insinna. Questo per il sospetto generale dei telespettatori, dal momento che per il diretto interessato perdere la conduzione di un programma cult come L’eredità non può di certo dirsi un merito né un vanto, ma sicuramente una notizia che i fan del conduttore non manderanno giù. E, intanto, nel corso di una nuova intervista concessa a TV, Sorrisi & canzoni il diretto interessato non lesina dichiarazioni sul suo futuro in casa Rai, tra i vari impegni professionali, e non solo.

Il gossip vedrebbe il futuro di Flavio Insinna non escludere un possibile sbarco del volto TV nei palinsesti di La7 come guida al timone del programma Lingo, il cui debutto é fissato per gennaio 2024. “Posso dirle solo che il futuro è ancora tutto da scrivere”, fa sapere Flavio Insinna, esordendo nell’intervista, rispetto a ciò che lo attende. La sua sostituzione al timone de L’eredità desta comprensibilmente per l’occhio pubblico generale il sospetto che lui sia vicino alla rottura con i vertici della TV di Stato, per cui un addio alla Rai per un cambio di rotta verso LA7 non può dirsi un’ipotesi azzardata. Questo, mentre l’ex volto di La7 Myrta Merlino é un acceso thread di discussione nel gossip, in quanto prossima al passaggio alle reti Mediaset, per la sostituzione di Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio 5. Ma incalzato sull’ipotetico addio Flavio Insinna, almeno per il momento, darebbe pronta smentita rispetto al gossip che aleggia sul suo conto. Ad attenderlo nel mese di agosto 2023 targato Rai sono in primis i Techeteche Show, dedicati a Gianni Morandi, Fiorello e Claudio Baglioni.

Le dichiarazioni di Flavio Insinna confermano i rapporti di collaborazione con Rai

“Sarò come gli addetti alle porte girevoli dei grandi alberghi -snocciola, quindi, l’intervistato il nuovo ruolo fisso e targato Rai-.Con frac, cilindro e bastone dirò al pubblico: ‘Venghino, signori, nel padiglione delle meraviglie!’ e lo guiderò nei vari saloni. Sarà un giro pieno di sorprese perché anche chi, come me, è amante della televisione non può ricordarsi di tutto o avere visto tutto di questi tre giganti”

Ma non finisce qui la serie di impegni prevista in agenda, per Flavio Insinna. Ad attenderlo nella programmazione della TV di Stato, vi é anche la conduzione di Tutti a Scuola, la cui messa in onda é in partenza lunedì 18 settembre 2023. Trattasi più precisamente di uno slot televisivo volto a dedicare dei celebrativi al via al nuovo anno scolastico per gli studenti in Italia, con la partecipazione del Presidente della Repubblica italiana.

In partenza dal 24 settembre, nella programmazione televisiva e streaming Rai é invece prevista la partecipazione di Flavio Insinna in La Stoccata Vincente su Rai 1. Una pellicola filmografica che tratta la storia di Paolo Pizzo, campione di scherma noto ai più , in particolare, come protagonista della lotta per la sopravvivenza affrontata da bambino, contro la diagnosi di un tumore al cervello. Nella pellicola Insinna interpreta il padre del ruolo protagonista, Piero.











