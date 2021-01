TECLA INSOLIA/ “Per il Covid stavo per perdere il ruolo nel film su Nada” (Amici 20)

C’è anche Tecla Insolia, tra gli ospiti della nuova puntata di Amici 20, in onda oggi a partire dalle 14.10 su Canale 5. In un’intervista del 14 gennaio al Fatto Quotidiano, la giovane cantante vincitrice di Sanremo Young ha raccontato il periodo più duro per lei, quando – dopo essere stata ingaggiata dalla Rai per un film su Nada – ha scoperto di aver contratto il Covid: “Una settimana senza un filo di voce. Non riuscivo a parlare, figuriamoci recitare o cantare. Sono guarita dopo un mese, ma ancora oggi provo spossatezza. E mi rendo conto di quale gioia sia respirare a pieni polmoni”.

La quarantena l’ha trascorsa con sua madre e suo fratello: “Avevo contagiato entrambi, e loro soffrono di asma. Mio padre era rimasto a Piombino, noi a Roma, in una casa messa a disposizione dalla produzione del film tv su Nada, per il quale ero stata scelta in estate”. Prosegue Tecla: “Sono risultata negativa all’ultimo tampone utile, poi sarei stata sostituita nel ruolo di protagonista. Era un venerdì, il lavoro sul set sarebbe partito il lunedì successivo. Nada piccolina è Giulietta Rebeggiani. Io sono nella seconda parte della storia, che arriva fino alla vigilia del Sanremo ’69, quello di Ma che freddo fa. Non tento di imitare la voce di Nada, né mi hanno truccata per somigliarle. Sarò lei restando me stessa”.

Tecla Insolia: “Sarebbe stato bellissimo vincere Sanremo Giovani…”

Tornando al suo corso artistico principale – quello di cantante – Tecla Insolia si gode ancora il successo che si è guadagnata prima con Sanremo Young e poi con Sanremo Giovani, dove per un soffio è stata battuta da Leo Gassman: “Appena Amadeus ebbe annunciato il verdetto provai sollievo. Ero sopraffatta da stati d’animo contrastanti. Arrivare prima anche lì sarebbe stato forse troppo. Però quando suonò la sveglia il mattino dopo pensai: sarebbe stato bellissimo vincere!”.

L’urlo di Munch è il nuovo singolo di Tecla Insolia

Il nuovo singolo di Tecla Insolia s’intitola L’urlo di Munch; per lei è quasi un urlo liberatorio, dopo i timori legati al virus. Ma non solo: “Quel grido esce dal silenzio del quadro. Per me, adesso, è l’inquietudine di una ragazza costretta a vivere in una società dove dominano i falsi valori della superficialità e dell’indifferenza, e in cui diamo per scontato che ciascuno sappia ciò che voglia fare o quel che è sensato esprimere. Nessuno pensa alla malinconia che può coltivare un giovane. Soprattutto in un periodo come questo”.

La pandemia sta in un certo modo segnando anche lei, che va ancora a scuola: “Io non sono una che si ferma a chiacchierare a ricreazione, ma per tanti miei compagni l’interruzione della socialità è devastante. Degli effetti sulla psiche ce ne renderemo conto solo tra decenni. Persino io, che sono introversa, a pandemia finita andrò in giro a conversare con tutti gli sconosciuti che incontrerò”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA