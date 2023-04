TEDDY RENO, MARITO RITA PAVONE/ Lei “Critiche? Dissero che saremmo durati poco, ma…”

Rita Pavone parla anche di Teddy Reno, all’anagrafe Ferruccio Merk Ricordi, a Domenica In, che conobbe ad Ariccia. “Era un gran figo. Lo incontrai sulle scale, lui si affacciò per parlare ai ragazzi che parlavano al concorso. Io dissi: questo me lo sposo. Ho sentito subito una grande affinità. Ho avuto le mie storie d’amore, lui aveva i suoi giri, ma un giorno abbiamo scoperto che stavamo bene insieme”. L’artista ricorda quando tutto è cambiato: “Stavamo per andare in Argentina, abbiamo chiacchierato e ci siamo baciati. Mi disse che saremmo stati insieme tutta la vita. Io ho creduto subito che fosse la persona giusta”.

Eppure, la loro storia d’amore sollevò una bufera: “Io e l’ex moglie ci vogliamo molto bene, erano già separati, io non ho tolto niente a nessuno. Sembrava avessimo rapinato una banca. Tanta cattiveria? Mi ricordo. Lui tornò dal Messico col divorzio, che però valeva tutto tranne che in Italia. Io lo baciai. Dissero che l’avevo fatto per vincere il Cantagiro e che sarebbe durata poco, invece siamo sposati da 55 anni”. Infine, nega di aver avuto crisi con Teddy Reno, Ferruccio Merk Ricordi: “Ha 97 anni e li porta benissimo. Aveva un sacco di belle donne, le ho conosciute tutte. Ma quando ci siamo innamorati mi ha detto che sarà per sempre. Così è stato”. (agg. di Silvana Palazzo)

Chi è Teddy Reno?

Teddy Reno (Ferruccio Merk Ricordi), classe 1926, è un ex cantante, produttore discografico e attore italiano ma è soprattutto il marito della grande cantante Rita Pavone che a breve sarà ospite a Domenica in. La storia d’amore tra i due è una storia vecchio stile, di quelle che durano “per sempre”; Rita Pavone ha 19 anni meno del marito e dopo molti anni di matrimonio le prime difficoltà sono arrivate proprio a causa dell’età.

Teddy ha 96 anni e qualche anno fa la cantante aveva dichiarato: “Adesso inizia a perdere la memoria, i 19 anni di differenza si fanno sentire. Ma la voce che ha… ancora canta”. Prima del 1971 Teddy Reno era sposato con Vania Protti, con lei ha avuto un figlio: Franco e poi dopo la loro separazione sono nati Alessandro e Giorgio, figli di Teddy e Rita Pavone. Quello tra i due cantanti è un matrimonio che dura da più di 50 anni ma prima del loro matrimonio, lui aveva già collezionato numerosi successi come le canzoni “Addormentarmi così”, “Trieste mia”, “Accarezzame”, “Chella lla”, “Piccolissima serenata” e anche delle apparizioni cinematografiche nel film “Totò, Peppino e… la malafemmina”.

L’intensa storia d’amore tra Teddy Reno e Rita Pavone

Teddy Reno e Rita Pavone si amano moltissimo, nel 2016 lui aveva dichiarato: “Ho conosciuto tante donne in gioventù, ma Rita è stata ed è l’unico grande amore della mia vita. Ricordo ancora il nostro primo bacio, eravamo su una grotta favolosa, lei mi ha chiesto: ‘Quanto durerà?’. E io ho risposto: ‘Per quello che mi riguarda, tutta la vita’”.

Teddy e Rita si incontrarono per la prima volta al Festival degli sconosciuti di Ariccia, organizzato da Reno e vinto dalla Pavone, nel 1962, in quell’anno lui aveva 36 anni e lei solo 17 ma tra i due scattò un vero colpo di fulmine che li portò a sposarsi nel 1968 in Svizzera nonostante le critiche per la differenza d’età. Rita Pavone qualche anno fa ricordò quei momenti raccontando: “L’amore io l’ho vissuto in maniera felicemente disperata: ho capito che la persona che amavo era la stessa che volevo sposare. E mi dava profondamente fastidio chi mi diceva che il matrimonio avrebbe rovinato la mia carriera. Per me è stata dura innamorarmi. Avevo promesso a mia madre (mio padre era invece contro questo matrimonio) che sarei arrivata all’altare così com’ero e questa promessa l’ho mantenuta”.

