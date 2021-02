TEDDY RENO, MARITO RITA PAVONE/ Come sta? “Mi piacerebbe arrivare a 94 anni come lui”

Rita Pavone e suo marito Teddy Reno stanno vivendo questo periodo particolare “con tranquillità e serenità”. Nonostante la pandemia, infatti, i due riescono ancora a ritagliarsi spazi di condivisione come coppia e anche relativamente al loro lavoro, particolarmente segnato e ‘limitato’ dalle norme in materia di contenimento del virus. “Siamo impotenti”, osserva Rita, “dobbiamo solo sperare di essere baciati dal Signore e confidare che le cose si risolvano per il meglio”. Nella stessa intervista – pubblicata il 4 novembre scorso su Vanity Fair – la cantante nota come ‘Pel di carota’ aggiornava i fan circa le condizioni di salute del marito Teddy, 95 anni a luglio.

“Sta benissimo, non ha neanche il colesterolo alto e continua ad avere una bellissima voce, baritonale”. A suo dire, Reno è arrivato a una dimensione di vita mentale che lo porta a essere in un certo senso ‘egoista’: le cose devono succedere, se non sarà oggi, sarà domani. “È una filosofia giusta”, afferma Rita.

Come sta Teddy Reno? Le parole di Rita Pavone

Pur rispettando la visione del suo Teddy, Rita Pavone non riesce a condividerla del tutto: “No, perché sono ancora una combattiva. Con Teddy abbiamo 19 anni di differenza, sarà anche per quello. Ci tengo ancora a vivere la vita, a godermela, ad arrabbiarmi e a commuovermi. Sono cose che fanno parte del mio Dna, anche se mi piacerebbe molto arrivare a 94 anni come lui”. Ricordiamo che Teddy Reno e Rita vivono in Svizzera, nel Canton Ticino, avendo detto addio alla loro villa di Ariccia ormai diverso tempo fa. Se lei si mantiene sempre attiva e non rinuncia a fare avanti e indietro dall’Italia, lo stesso non può dirsi per lui, che invece compare raramente in televisione e sui giornali.

Marito e moglie hanno trovato due diversi elisir di lungavita, che consistono, nel caso di Rita, nel tenersi sempre attiva e al contrario, nel caso di Teddy, nel condurre una vita meno stressante ai confini del mondo dello spettacolo. Per entrambi, di recente, non è mancato qualche problema di salute più o meno grave, che tuttavia hanno superato insieme senza fare troppa pubblicità nemmeno all’evento negativo in sé. La Pavone, per esempio, è stata sottoposta a un delicato intervento resosi necessario a causa dell’occlusione dell’aorta che le aveva provocato alcune fitte al petto. In quel frangente, Rita sarebbe stata addirittura ‘a un passo dalla morte’, ma alla fine tutto è andato per il meglio.



